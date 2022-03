Bayerns gefährliches Spiel mit Robert Lewandowski

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Bei der Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags von Robert Lewandowski spielt der FC Bayern auf Zeit. Erste Misstöne zwischen den Parteien werden laut. Droht dem deutschen Rekordmeister ein Abgang des Torjägers?

Auch beim FC Bayern dürfte man im Arbeitsalltag eher mit- statt übereinander reden.

Hasan Salihamidzic und Robert Lewandowski hielten sich rund um das Bundesligaspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (1:0) allerdings nicht an diese doch recht simple Grundregel der Kommunikation.

Vor dem Anpfiff der Partie äußerte sich der Sportvorstand zum 2023 auslaufenden Vertrag Lewandowskis. "Nein", entgegnete er bei "Sky" auf die Frage, ob der FC Bayern den Polen bei einem lukrativen Angebot schon im kommenden Sommer ziehen lassen würde. "Lewy ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft."

So weit, so unspektakulär. Lewandowskis Reaktion auf Salihamidzics Aussage ließ dann jedoch aufhorchen. "Ich höre das zum ersten Mal", sagte der 33-Jährige nach Spielende. Er sei "offen für alles", die Vertragsfrage sei "ein Thema im Hintergrund", so Lewandowski.

Lothar Matthäus warnt den FC Bayern

Nimmt man die Replik des zweitbesten Torschützen der Münchner Vereinsgeschichte für bare Münze, ergibt sich daraus eine brisante Gemengelage.

"Wie kann es sein, dass der beste Fußballspieler der Welt davon bisher noch nichts gehört hat?", fragte Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der FC Bayern müsse "hellhörig werden", bei Lewandowski scheine "die interne Kommunikation genauso unglücklich zu sein" wie im Fall Niklas Süle, unkte der Rekord-Nationalspieler.

Von Salihamidzic hätte er sich "ein viel klareres und deutlicheres Statement in Richtung Lewandowski gewünscht" - zumindest intern. "Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein", so Matthäus.

So plant der FC Bayern die Zukunft von Robert Lewandowski

Ganz soweit wie bei Süle, dessen Wechsel nach Vertragsende im Sommer ausgerechnet zu Rivale Borussia Dortmund bereits feststeht, ist es in der Causa Lewandowski wohl nicht.

Im Frühling wolle der FC Bayern konkrete Gespräche mit dem Angreifer aufnehmen, berichtete die Münchner "AZ". Geplant sei eine Verlängerung um zwei weitere Jahre bis 2025. "Noch" bleibe Lewandowski angesichts seiner unklaren Zukunft gelassen, schrieb das Boulevard-Blatt.

Ob und wann die Geduld des zweimaligen Weltfußballers erschöpft ist, hängt womöglich auch davon ab, welche Alternativen sich abseits des FC Bayern für ihn bieten.

Welche Alternativen hat Robert Lewandowski zum FC Bayern?

Der Weg zu Lewandowskis einstigem Traumziel Real Madrid scheint versperrt. Die Königlichen planen die Zukunft mit dem zehn Jahre jüngeren Kylian Mbappé.

Spekulationen aus Spanien über einen möglichen Wechsel zu Atlético Madrid dürften jeder Grundlage entbehren.

Die englischen Top-Klubs sowie Paris Saint-Germain waren zumindest in der Vergangenheit nicht attraktiv genug für Lewandowski, um ihn seinem aktuellen Arbeitgeber abspenstig zu machen.

Eine Kehrtwende und ein Wechsel in die Premier League oder die französische Ligue 1 wäre wohl nur denkbar, wenn er sich in München nicht mehr genug wertgeschätzt fühlt und/oder seine Forderungen bezüglich Laufzeit und Gehalt im neuen Vertrag nicht erfüllt werden.

Welche Alternativen hat der FC Bayern zu Robert Lewandowski?

Klar ist: Lewandowski sitzt trotz seines fortgeschrittenen Alters am längeren Hebel. "Der Spieler ist derjenige, der bestimmt, was passiert, nicht der Verein", sagte der frühere Bayern-Trainer Felix Magath bei "Sky 90".

Denn die Alternativen der Münchner zu Lewandowski sind noch rarer gesät als seine zum FC Bayern. Die wenigen Stürmer weltweit, die auch nur annähernd die Kragenweite der aktuellen Nummer 9 haben, sind für den Bundesliga-Tabellenführer wohl nicht zu bekommen.

Im Poker um Erling Haaland wird der FC Bayern zwar immer wieder als möglicher Abnehmer genannt. Realistisch dürfte es den BVB-Profi aber ins Ausland ziehen.

Lewandowski passe "perfekt zum Spielstil dieser Mannschaft und den Werten dieses Klubs. Er schießt Jahr für Jahr 40, 50 oder noch mehr Tore. Er ist im Grunde nie verletzt. Er pflegt seinen Körper wie kaum ein Zweiter. Er wird immer besser", hielt auch Matthäus ein flammendes Plädoyer für einen Verbleib beim FC Bayern.

Wenn Hasan Salihamidzic demnächst auch mal mit und nicht nur über Robert Lewandowski spricht, könnte es damit klappen.

Tobias Knoop