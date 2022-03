Verlässt Lewandowski den FC Bayern in Richtung Spanien?

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Robert Lewandowski steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag

Die Gespräche zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung haben bislang noch zu keinem Durchbruch geführt. Laut neusten Spekulationen könnte es den Torjäger deshalb nach Spanien ziehen.

Robert Lewandowski gehört beim FC Bayern seit Jahren zum unverzichtbaren Stammpersonal. Dennoch stocken die Gespräche über eine mögliche Verlängerung des bis 2023 gültigen Vertrags. Laut dem Journalisten Paco García Caridad ist ein Verbleib des Angreifers in München keineswegs sicher.

So spekulierte der Reporter bei "El Chiringuito", dass Lewandowski zu Atlético Madrid wechseln könnte. Angeblich möchte der Pole mit seiner Familie nach Spanien ziehen. Konkrete Verhandlungen mit dem spanischen Hauptstadtklub soll es bislang nicht geben, dies könnte sich jedoch noch ändern, erklärte García Caridad.

In der Vergangenheit wurde Lewandowski immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, wirklich heiß wurde die Spur in die Primera División aber bis dato nicht. Zudem ist der 33-Jährige über die laufende Saison hinaus an den FC Bayern gebunden.

Verlängert Lewandowski beim FC Bayern bis 2025?

Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte im Rahmen des Bundesliga-Spiels bei Eintracht Frankfurt (1:0) gegenüber "Sky" betont, Lewandowski unbedingt halten zu wollen. Der Routinier reagierte auf diese Aussage überrascht. "Ich höre das zum ersten Mal", sagte Lewandowski offen.

Im Frühjahr sollen die Gespräche zwischen dem FC Bayern und seinem Tor-Garanten intensiviert werden. Laut der "Abendzeitung" ist - genau wie bei Manuel Neuer und Thomas Müller - ein neuer Vertrag bis 2025 im Gespräch.

Ob Lewandowski diese Laufzeit akzeptieren würde, bleibt abzuwarten. Sportlich dürfte der Mittelstürmer beim FC Bayern kaum zu ersetzen sein. In der laufenden Saison hat Lewandowski bereits 39 Pflichtspiel-Tore erzielt.