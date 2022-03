Tedesco nimmt Favoritenrolle vor Pokal-Viertelfinale an

unknown

Domenico Tedesco hat den DFB-Pokal fest im Visier

Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig sieht seine Mannschaft in der Favoritenrolle im DFB-Pokal. "Wir nehmen die an", sagte Tedesco vor dem Viertelfinale beim Zweitligisten Hannover 96 (18.30 Uhr/Sky und Sport1). "Für jeden wäre das ja mittlerweile eine Enttäuschung, wenn wir den Pokal nicht holen."

Bezüglich der Erwartungen an RB sei es "kein Problem, was von außen kommt", betonte Tedesco: "Wir möchten selbst alle Spiele gewinnen." Im Viertelfinale könnte auch Abwehrspieler Marcel Halstenberg wieder zu Einsatz kommen. "Es ist definitiv möglich, dass er in Hannover ein paar Minuten kriegt", so Tedesco.

Der Coach warnte jedoch davor, Hannover zu unterschätzen. Die Mannschaft sei zwar nicht Tabellenführer in der 2. Liga, "aber sie punkten und spielen gerade, wie ein Erstplatzierter in der 2. Liga".

Angesprochen habe Tedesco auch den Rasen in Hannover, der im Liga-Spiel gegen Holstein Kiel (2:0) aufgrund der Niederschläge sehr tief gewesen sei. Er habe der Mannschaft "bewusst die Frage gestellt, ob ein Platz der Grund sein kann, dass man ein Halbfinale nicht erreicht. Ich glaube die Frage ist relativ zügig beantwortet", sagte Tedesco. Es mache ein Spiel "nicht einfacher", dürfe aber "kein Thema und kein Alibi sein".