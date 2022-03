Neue Details zum Interesse des FC Bayern an Werkself-Star

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Jeremie Frimpong (r.), hier mit Leverkusen-Teamkollege Florian Wirtz

Bereits vor einigen Tagen machten die ersten Spekulationen die Runde, dass sich der FC Bayern ernsthaft für Jeremie Frimpong vom Ligakonkurrenten Bayer Leverkusen interessiert. Kurz vor dem direkten Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Schwergewichte am Samstag (ab 15:30 Uhr) wurden dazu jetzt weitere Details bekannt.

Wie es in einem "Sport1"-Bericht heißt, soll sich der deutsche Rekordmeister tatsächlich ernsthaft mit der Personalie aus Leverkusen beschäftigen. Zunächst hatte das katalanische Portal "El Nacional" über das Transfer-Gerücht berichtet.

Nach Informationen des Senders soll der 21-jährige Niederländer allerdings noch teurer sein, als zunächst vermeldet. Um die 30 Millionen Euro soll die Werkself für ihren Stammspieler mindestens aufrufen.

Eine Summe, die beim Corona-geplagten FC Bayern durchaus Eindruck schinden dürfte.

Bei den aufstrebenden Leverkusenern hat sich der niederländische U21-Nationalspieler in seiner ersten kompletten Saison fest als Stammspieler etabliert.

Zumeist auf der rechten Außenbahn eingesetzt, stand der gebürtige Amsterdamer bereits 23 Mal in dieser Spielzeit in der Startformation von Cheftrainer Gerardo Seoane. Kein anderer Bayer-Akteur hat damit in 2021/2022 mehr Bundesliga-Einsätze absolviert als Frimpong.

Auch der BVB wohl weiter an Frimpong interessiert

Die jüngste Quelle bestätigte ebenfalls, dass neben dem FC Bayern auch Verfolger Borussia Dortmund am laufstarken Rechtsfuß interessiert sein soll. Der BVB sucht ebenso wie die Münchner noch nach einer neuen Alternative für die rechte defensive Außenbahn. Dauerbrenner Frimpong hat sich dabei zuletzt mehr und mehr in den Fokus gespielt.

Aus dem europäischen Ausland soll es darüber hinaus mittlerweile auch Interesse aus Spanien und England an Frimpong geben. Bestätigen sich die Spekulationen um den Youngster, steht Bayer Leverkusen neben weiteren Stars wie Florian Wirtz, Patrik Schick und Moussa Diaby wohl ein weiterer Transferpoker ins Haus.