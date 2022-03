Entscheidung bei Bayern-Flirt Christensen wohl gefallen

Mark Pain via www.imago-images.de

Andreas Christensens Zukunft ist wohl geklärt

Die Gerüchteküche um die sportliche Zukunft des Weltklasse-Innenverteidigers Andreas Christensen brodelte in den letzten Wochen immer heißer. Neben dem FC Chelsea, der seinen Stammspieler nur allzu gerne im Klub behalten würde, hatte sich auch der FC Bayern in Stellung gebracht und stand mit dem Abwehrmann wohl in direktem Kontakt. Jetzt soll eine Entscheidung gefallen sein.

Einem Bericht der spanischen Zeitung "Sport" zufolge hat sich Christensen demnach gegen einen Wechsel in die Bundesliga zum deutschen Rekordmeister entschieden.

Vielmehr soll er dem FC Barcelona seine Zusage gegeben haben. Die Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bei Barca solle noch folgen.

Laut dem Zeitungsbericht sei die Operation der Blaugrana, Christensen ablösefrei nach Katalonien zu locken, "praktisch abgeschlossen".

Christensen hatte sich bis zuletzt nicht mit dem FC Chelsea auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Unter dem deutschen Teammanager Thomas Tuchel ist der 25-Jährige bei den Blues eine feste Größe in der Innenverteidigung, spielt zumeist neben dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger.

In der laufenden Saison stand Christensen bereits in 26 Pflichtspielen für den amtierenden Champions-League-Sieger auf dem Rasen.

FC Barcelona soll den FC Bayern ausgestochen haben

Obwohl der FC Barcelona bekanntermaßen hochverschuldet ist, soll der spanische Top-Klub aufgrund eines besseren Gehaltsangebotes den Bundesliga-Krösus aus München ausgestochen haben.

Aufgrund seines im Sommer auslaufenden Vertrags beim FC Chelsea befand sich der dänische Nationalspieler bis zuletzt in einer komfortablen Verhandlungsposition und pokerte in den Gesprächen über seine künftigen Bezüge wochenlang.

Wieviel Christensen bei Barca künftig konkret verdient, ist noch nicht gesichert übermittelt. In vorherigen Medienberichten hatte es aber geheißen, der FC Bayern sei mit seinen Vertragsangebot bei Christensen abgeblitzt.

Die Gehaltsforderung des Spielers wurde zuletzt auf rund zwölf Millionen Euro pro Saison geschätzt.