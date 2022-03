Schalke wird Problemfall Boujellab los

Revierfoto via www.imago-images.de

Nassim Boujellab kehrt erst 2023 zum FC Schalke 04 zurück

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat eine weitere Personal-Entscheidung getroffen: Nassim Boujellab, der in dieser Saison bei den Königsblauen keinerlei Perspektive mehr hatte, spielt ab sofort in Finnland. Das teilten die Königsblauen am Dienstagabend mit.

Nassim Boujellab wechselt mit sofortiger Wirkung zum finnischen Erstligisten HJK Helsinki. Der 22-Jährige war eigentlich noch bis Saisonende an Zweitliga-Konkurrent FC Ingolstadt verliehen. Nun gibt der FCI den Profi aber an Helsinki ab, beginnend mit dem 1. Juli führt der Revierklub das Leihgeschäft bis zum Jahresende fort.

"Nassim ist ein junger Spieler, der für seine weitere Entwicklung Spielpraxis benötigt. Diese Möglichkeit wird ihm in

Helsinki geboten", begründete Schalke-Sportdirektor Rouven Schröder die Entscheidung: "Nassim und wir sind zudem davon überzeugt, dass ihm der Schritt ins Ausland auch bei seiner nötigen persönlichen Weiterentwicklung guttun wird. Für seine Zeit in Helsinki wünschen wir ihm alles Gute."

Boujellab verstoß gegen Klub-Regeln beim FC Ingolstadt

Boujellab hat turbulente Wochen hinter sich. Zunächst verkündete der FC Ingolstadt, dass er die Zusammenarbeit mit dem Mittelfeldspieler vorzeitig beendet, nachdem dieser "wiederholt gegen klub- und mannschaftsinterne Regeln und Vorgaben" verstoßen habe. Daraufhin hatte Rouven Schröder klargestellt, dass auch auf Schalke die Tür aktuell zu ist.

Da das Transferfenster in Deutschland längst geschlossen ist, war nur noch ein Wechsel ins Ausland möglich. Nun hat HJK Helsinki zugeschlagen, wo die neue Saison am 2. April beginnt.

Nassim Boujellab besitzt beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2023. Das Eigengewächs kam 2015 in die Knappenschmiede der Königsblauen und kam bislang auf 30 Bundesliga-Einsätze für Schalke. Im Zuge seiner halbjährigen Leihe beim FC Ingolstadt kamen acht Zweitliga-Partien hinzu.