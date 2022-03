OGC Nizza erster Pokalfinalist

AFP/SID/VALERY HACHE

Nizza steht im Pokalfinale - Dolberg (r.) trifft

OGC Nizza steht zum fünften Mal im Finale um den französischen Fußball-Pokal.

Die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier besiegte in der Vorschlussrunde den Viertligisten FC Versailles mit 2:0 (0:0).

Das französische Toptalent Amine Gouiri (48.) und der dänische Nationalstürmer Kasper Dolberg (73.) trafen für die Südfranzosen, die letztmals 1997 die Coupe de France gewonnen hatten.

Der Finalgegner am 8. Mai im Stade de France in St. Denis wird am Mittwoch zwischen den Ligue-1-Klubs FC Nantes und AS Monaco ermittelt.

Titelverteidiger und Rekordpokalsieger Paris St. Germain war im Achtelfinale an Nizza im Elfmeterschießen gescheitert.