Radikaler Schnitt im Sommer: Das ist die BVB-Streichliste

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Zahlreiche große Namen sollen auf der Streichliste des BVB stehen

Die großen Leistungsschwankungen und schwachen Ergebnisse des BVB in den letzten Monaten haben auch mit Blick auf die Zukunft Folgen. Im Sommer soll es einen großen Schnitt geben. In diesem Zuge könnten zahlreiche bekannte Namen den Klub verlassen. Die Streichliste ist schon jetzt lang.

Die Saison 2021/22 ist für den BVB schon jetzt eine verlorene. Zu dieser Bewertung sind nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen längst gekommen. Für viele Profis wird das Folgen haben. Sie stehen auf der internen Streichliste, die der "Sport Bild" zufolge bereits einige bekannte Namen umfasst.

Teil der besagten Liste sollen unter anderem Axel Witsel, Roman Bürki und Nico Schulz sein. Das Aus des Belgiers im Sommer ist bereits beschlossen, auch an Bürkis Abschied gibt es keine Zweifel. Er sollte den Klub schon in den vergangenen beiden Transferperioden verlassen, schlug mehrere Angebote anderer Vereine aber aus.

Dass die Tage von Schulz in Dortmund gezählt sind, ist ebenfalls kein Geheimnis. Der Außenverteidiger hat die Erwartungen im schwarz-gelben Trikot nur ganz selten erfüllt und wäre wohl schon längst verkauft worden, wenn ein passendes Angebot eingegangen wäre.

Hummels beim BVB intern angezählt?

Zwei weitere Spieler, denen die Borussia laut "Sport Bild" keine Steine in den Weg legen würde, sind Julian Brandt und Thorgan Hazard. Auch sie haben in den letzten Monaten nur selten das gezeigt, was von ihnen erwartet wird.

Nicht ganz unumstritten ist intern zudem auch Mats Hummels. Laut "Sport Bild" wird der Innenverteidiger innerhalb der Mannschaft kritisch gesehen. Auch in der Chefetage werde sein Name diskutiert, berichtet das Blatt.

Zwar sollen die Bosse Hummels' regelmäßige klare Ansagen begrüßen, allerdings wird ihm vorgeworfen, nicht immer die geforderten Top-Leistung gebracht zu haben.