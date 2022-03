Schalke-Umbruch im Sommer: Diese Stars müssen gehen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Beim FC Schalke 04 steht ein großer Umbruch an

Egal ob Oberhaus oder 2. Fußball-Bundesliga: Beim FC Schalke 04 steht im Sommer ein großer Umbruch an. Nun wurde enthüllt, welche Stars nach der Saison mit großer Sicherheit ihren Hut nehmen müssen.

Im engen Aufstiegsrennen in der 2. Liga steht der FC Schalke 04 derzeit mit 41 Punkten auf Rang fünf. Der Abstand zum Relegationsplatz und Platz zwei beträgt drei Punkte, 45 Zähler hat derzeit Werder Bremen als Tabellenführer. Nach 24 Spieltagen ist noch völlig unklar, wer am Ende den Weg in die Beletage des deutschen Fußballs antreten wird. Egal ob die Königsblauen im Sommer dazugehören oder eine weitere Runde in der Zweitklassigkeit drehen müssen: der Kader von S04 wird sich laut "Sport Bild" deutlich verändern.

Nach Informationen des Blattes wird es eine Vielzahl von personellen Veränderungen geben. Dazu gehört zuvorderst die Torwartposition. Derzeit steht Martin Fraisl zwischen den Pfosten, der kurz nach Saisonbeginn für Urgestein Ralf Fährmann ins Tor rückte. Doch laut dem Bericht werden die Zweifel an Fraisl immer größer.

Einer der Knackpunkt soll sein schlechtes Stellungsspiel sein, das den Trainern in Videoanalysen vermehrt negativ aufgefallen ist. Obwohl der Vertrag des 28-Jährigen in Kürze ausläuft, gab es offenbar noch keinen Kontakt. Ein deutliches Zeichen.

Neben Fraisl könnte auch Danny Latza den Klub verlassen. Beim Kapitän gibt es zwei Probleme. Einerseits sind seine Zweikampfwerte für einen defensiven Mittelfeldspieler zu schlecht (gewann nur 42,6 Prozent seiner Duelle), andererseits gab es zuletzt auch interne Querelen mit Dimitrios Grammozis. Latza hatte den Trainer hinter seinem Rücken in der Kabine kritisiert. Zwar erfolgte eine Aussprache, das Verhältnis soll nach Informationen von "Sport Bild" aber gelitten haben.

Schalke-Duo würde wohl nur beim Aufstieg bleiben

Sollte Schalke den Aufstieg verpassen, dürfte Grammozis keinen neuen Vertrag bekommen. Nur dann scheint ein Latza-Verbleib realistisch. Anders als Latza hat Reinhold Ranftl definitiv keine Zukunft mehr auf Schalke. Seine bisherigen Leistungen waren zu schwach. Auch Abwehrkollege Marcin Kamínski muss angeblich bangen. Bei ihm wurden Probleme bei der Schnelligkeit ausgemacht.

Anders sieht es bei Malick Thiaw und Ko Itakura aus. Beide gehören zu den unumstrittenen Leistungsträgern in der Defensive, sind jedoch auch bei anderen Vereinen gefragt. Chancen, dass das Duo bleibt, bestehen nur, falls Schalke aufsteigt. Dann könnte S04 die Option ziehen, die im Vertrag von Itakura, der von Manchester City auf Leihbasis kam, verankert ist und vier Millionen Euro kostet.

Im Fall von Thiaw gibt es offenbar eine Gehaltssteigerungsklausel im Kontrakt. Der 20-Jährige steigt demnach in Kürze zu einem Salär von 1,3 Millionen Euro im Jahr auf und verdient damit doppelt so viel wie die meisten seiner Kollegen. Dieses Gehalt wäre für die Königsblauen in Liga zwei schlichtweg nicht zu stemmen. Und: Der U21-Nationalspieler könnte andererseits auch eine große Ablöse in die klammen Kassen spülen.

Der Letzte im Bunde ist Dominick Drexler. Er soll - wie Latza - eine kritische Meinung zu Grammozis haben. Hinzu kommt, dass sich der Mittelfeldspieler bislang sportlich nicht empfehlen, geschweige denn durchsetzen konnte.