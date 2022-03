Medien: Diese Versprechungen machte Gladbach Hütter

Norbert Jansen via www.imago-images.de

Adi Hütter trainiert seit letztem Sommer in Gladbach

Seit Sommer 2021 ist Adi Hütter Trainer von Borussia Mönchengladbach. Dass der frühere Coach von Eintracht Frankfurt die SGE verließ und sich Gladbach anschloss, lag an der Überzeugungskunst des ehemaligen Fohlenelf-Managers Max Eberl, der Hütter einige Versprechungen machte, von denen bisher aber offenbar keine einzige eingelöst wurde.

Die "Sport Bild" hat in ihrer neuesten Ausgabe enthüllt, wie Adi Hütter nach Gladbach gelockt wurde. Eine zentrale Rolle hat dabei wohl der ehemalige Sportchef Max Eberl gespielt, der den Verein Ende Januar wegen Burnout-Erscheinungen verließ. Demnach gab es im März 2021 ein Treffen zwischen Eberl und Hütter während der Länderspielpause.

Eberl soll extra in Hütters Heimat nach Salzburg gereist sein, um den Fußballlehrer von einem Engagement bei der Borussia zu überzeugen. Eigentlich hatte der Österreicher kein Interesse an einem Klubwechsel, vor allem weil der Schritt an den Niederrhein für Hütter keinen großen Sprung bedeutete, doch nach dem fünfstündigen Gespräch wendete sich das Blatt gewendet, wie die Fachzeitschrift erfuhr.

Der Grund: Eberl lockte den Coach mit großen Plänen und machte zahlreiche Versprechungen, die extrem reizvoll für Hütter gewesen sein sollen. Unter anderem soll der Manager einen Börsengang der Profi-Abteilung in Aussicht gestellt haben. Dieser sollte frisches Geld für den Kaderumbau einbringen.

Außerdem sollte schon im Sommer 2021 das Trio Matthias Ginter, Denis Zakaria und Alassane Pléa verkauft werden, um Ablösen zu generieren. Gleichzeitig waren Neuzugänge Thema. Der Wunsch des Trainers: Ein Stoßstürmer, ein schneller Spieler für die Außenbahnen und ein Anführer.

Hütter: Höre im Sommer nicht in Gladbach auf

Zudem wurde Hütter die Perspektive aufgezeigt, dauerhaft in Europa vertreten zu sein und den vierten Champions-League-Platz in der Bundesliga-Tabelle zu belegen, so das Blatt. Nach zwei Tagen Bedenkzeit soll Hütters Entschluss, es in Gladbach zu versuchen, festgestanden haben.

Was dann folgte ist bekannt: Besagtes Trio blieb in Gladbach und brachte kein Geld ein. Es dauerte bis zum Winter, bis Zakaria an Juventus Turin abgegeben wurde. Die Causa Ginter sorgte derweil für öffentlichen Ärger. Der Nationalspieler wird genauso wie Pléa erst nach Ende der Spielzeit und dann ablösefrei gehen. Sportlich bangt die Fohlenelf um den Klassenerhalt, spielt die schlechteste Saison seit elf Jahren.

Hütter selbst erklärte zuletzt vielsagend: "Die Vorstellungen und die Dinge, die besprochen wurden, konnten nicht alle so umgesetzt werden."

Ein vorzeitiger Abgang ist für den Österreicher, der immerhin 7,5 Millionen Euro Ablöse kostete und damit nach Julian Nagelsmann der zweitteuerste Trainer der Bundesliga-Geschichte ist, aber kein Thema.

"Ich bin ambitioniert und spiele überhaupt nicht mit dem Gedanken, im Sommer in Gladbach aufzuhören. Es geht jetzt um die aktuelle Situation – und darum, diese Saison ordentlich zu Ende zu bringen. Auf nichts anderem liegt mein Fokus", erklärte er gegenüber der "Sport Bild".