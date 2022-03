Trainer Baumgart warnt Köln-Knipser Modeste

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Anthony Modeste (l.) ist beim 1. FC Köln unter Steffen Baumgart (r.) gesetzt

Mit 15 Saisontoren hat Anthony Modeste maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Bundesliga-Spielzeit des 1. FC Köln. Doch die starken Leistungen des Angreifers sorgen auch für Gerüchte über einen möglichen Wechsel. Trainer Steffen Baumgart hofft, dass die Zukunftsspekulationen keinen Einfluss auf die sportlichen Leistungen des Knipsers nehmen.

Anthony Modeste erlebt beim 1. FC Köln eine Renaissance. Nachdem der Franzose bei den Rheinländern in der vergangenen Saison zwischenzeitlich sogar an die AS St.-Étienne ausgeliehen war, spielt Modeste seit der Ankunft von Trainer Steffen Baumgart wieder eine zentrale Rolle.

Der 33-Jährige zahlt das Vertrauen durch starke Leistungen zurück. In der Bundesliga-Torschützenliste gesellt sich Modeste mit seinen 15 Treffern in der Riege prominenter Angreifer hinter Robert Lewandowski (28), Patrik Schick (20) und Erling Haaland (16).

Während der Fanliebling beim 1. FC Köln vor einem Jahr noch als Auslaufmodell galt, wird inzwischen längst über eine mögliche Vertragsverlängerung nachgedacht. Modeste ist noch bis 2023 an den Verein gebunden. Laut "Sport Bild" haben die Kölner ihrem Torgaranten bis zum Anfang der Woche aber noch kein neues Angebot gemacht.

"Man sollte ruhig bleiben. Tony hat noch eineinhalb Jahre Vertrag hier", äußerte sich FC-Trainer Baumgart zu Modestes ungeklärter Situation.

"Der Verein weiß Bescheid, was er machen muss"

Der Offensivspieler hatte unlängst über seine sportliche Zukunft gesprochen. "Der Verein weiß Bescheid, was er machen muss. Am Ende brauche ich ein bisschen Sicherheit. Ich bin 33 Jahre alt und werde 34, aber ich fühle mich in Topform", sagte Modeste bei "Bild-TV".

Laut Baumgart habe der Mittelstürmer "mit seinen Toren einen großen Anteil am Verlauf dieser Saison". Gleichzeitig warnte der Coach: "Für Tony ist es wichtig, dass er seine Form hält, seine Tore macht und so gut arbeitet wie bisher. Das alles darf nicht abhängig sein von einem neuen Vertrag."

Um Modeste langfristig zu halten, muss der 1. FC Köln die Gespräche in den kommenden Wochen intensivieren. Schließlich ist der Angreifer auch im Ausland begehrt. In der Winterpause hätte Modeste nach Saudi-Arabien wechseln können.