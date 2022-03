Medien: Reus-Verlängerung beim BVB auf der Kippe

Revierfoto via www.imago-images.de

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft 2023 aus

Beim BVB steht nach einer enttäuschenden Saison im kommenden Sommer ein Umbruch an. Neben akuten Personalfragen werden auch mittelfristige diskutiert. In diesem Zuge gerät die Zukunft von Kapitän Marco Reus in den Blickpunkt.

Reus' aktueller Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum Sommer 2023. Die Frage, ob das Arbeitspapier des Kapitäns vorzeitig verlängert werden sollte, wird in der Chefetage offenbar heiß diskutiert. Zu einer klaren Antwort sind die Bosse aber noch nicht gekommen.

Bis jetzt habe es weder Gespräche mit Reus gegeben, noch seien sie konkret geplant, berichtet "Sport Bild". Klar sei zudem, dass der BVB das Arbeitspapier mit seinem Kapitän nur zu "stark leistungsbezogenen Bezügen" verlängern werde, "wenn überhaupt", spekuliert das Blatt, dass die Dortmunder den Vertrag ihres Kapitäns sogar auslaufen lassen könnten.

Reus selbst hatte zuletzt noch betont, dass er sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben gerne verlängern würde. "Ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?", sagte er der "Bild am Sonntag". Er wolle seine Karriere gerne in Dortmund beenden, erklärte der 32-Jährige.

Kritik an Reus wird lauter

Gleichzeitig wurde die Kritik an seinen Leistungen in den letzten Wochen immer lauter. Reus kämpfe mit sich selbst und habe keine Konstanz, warf ihm unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vor. "Und solche Spieler sollen dann die Mannschaft führen? Sehr schwierig", stellte der TV-Experte Reus' Rolle infrage.

Und auch Ex-Bundesligatrainer Felix Magath zählte Reus öffentlich an und wunderte sich über dessen Ruf als "Spitzenspieler".

"Ich sehe nicht, dass Marco Reus einmal derjenige war, der wie Lewandowski eine Meisterschaft geholt hat. Für mich muss ein Spitzenmann auch Spitzenleistungen bringen. Und das heißt, dann Leistungen abzuliefern, wenn es wirklich darauf ankommt", sagte Magath.