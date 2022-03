BVB-Wechsel für Werner eine "attraktive Option"?

Mark Pain via www.imago-images.de

Timo Werner soll das Interesse des BVB geweckt haben

Wechselt Timo Werner zurück in die Bundesliga? Angeblich ist Borussia Dortmund am Stürmer des FC Chelsea interessiert. Und auch Werner selbst kann sich offenbar eine Rückkehr nach Deutschland sehr gut vorstellen. Die Entscheidung könnte in den nächsten Wochen fallen.

Mit 91 Toren und 42 Vorlagen in 222 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart und RB Leipzig ballerte sich Timo Werner in den Fokus der europäischen Fußball-Elite. Nach seinem Wechsel zum FC Chelsea im Sommer 2020 konnte der deutsche Nationalspieler an diese herausragende Quote allerdings nicht mehr anknüpfen: In London stehen bislang gerade einmal sieben Treffer (46 Einsatze) in der Premier League zu Buche. Mit Borussia Dortmund soll ein deutscher Klub nun hoffen, Werner plagt gleichzeitig angeblich Heimweh.

Nach Informationen von "Spox.com" sieht Werner eine Rückkehr nach Deutschland als "attraktive Option". Einer der Gründe: Er habe sich in London auch nach 1,5 Jahren immer noch nicht eingelebt. Deshalb ist laut dem Bericht in den kommenden Wochen ein Treffen mit seinem Berater und Verantwortlichen der Blues geplant. Sollte das Gespräch nicht nach Wunsch verlaufen, könnte Werner tatsächlich über einen Wechsel nach Dortmund nachdenken, so das Portal.

Passend dazu hatte "Sky" zuletzt berichtet, dass man in den Geschäftsräumen des BVB derzeit zumindest über Werner nachdenke. Demnach haben bislang zwar noch keine "konkreten Verhandlungen" stattgefunden, mit seiner enormen Schnelligkeit und der zumindest in der Bundesliga ausreichend bewiesenen Treffsicherheit passe Werner allerdings ins Anforderungsprofil der Schwarz-Gelben, heißt es.

"Sky" nennt allerdings auch nicht gerade kleine Hürden, die einem Transfer des 25-Jährigen zum BVB im Weg stehen könnten. Mit einem Jahressalär von rund 16 Millionen Euro kassiert Werner bei den Blues derzeit etwa vier Millionen Euro mehr als BVB-Topverdiener Marco Reus, zudem soll Chelsea grundsätzlich nicht unzufrieden mit Werners Leistungen sein und einen Transfer nicht gerade forcieren.

Ablöse dürfte den BVB abschrecken

Dem Bericht zufolge sollen die Mannen aus der englischen Hauptstadt zwar grundsätzlich dennoch offen für Gespräche sein, Werner aber ein üppiges Preisschild von 40 Millionen Euro umgehängt haben. Angeblich zu viel für den BVB, der "nicht mehr als 30 Millionen Euro plus Boni" in den Ring werfen soll.

Kleiner Pluspunkt: Werner-Berater Volker Struth ist kein Unbekannter in Dortmund. Struth vertritt auch Niklas Süle, der nach der Saison ablösefrei vom FC Bayern zur Borussia wechselt.

Die Zeit sitzt dem FC Chelsea ebenfalls nicht gerade im Nacken: Werners Vertrag endet erst im Sommer 2025.

"Sky"-Experte Dietmar Hamann glaubt jedoch nicht, dass Werner diesen erfüllt. "Bisher ist es doch ein Stück weit ein Missverständnis zwischen Chelsea und Timo Werner", erklärte der deutsche Ex-Nationalspieler vor einigen Tagen. "Mich würde es wundern, wenn er über den Sommer hinaus in London bleibt."