Gündogan über den "heißen Tanz" mit Klopp und Liverpool

MIke Egerton via www.imago-images.de

Gündogan und Man City werden von Klopp und Liverpool gejagt

Am Sonntag gewann der FC Liverpool das Finale des EFL Cup gegen den FC Chelsea nach Elfmeterschießen und fuhr somit den ersten Titel der aktuellen Spielzeit ein. In der Premier League holten die Reds zuletzt fünf Siege in Folge und schlossen bis auf drei Punkte auf Tabellenführer Manchester City auf.

Alles ist angerichtet für einen erneut heißen Titelkampf zwischen den zwei dominierenden englischen Klubs der letzten Jahre. Ilkay Gündogan, der vor seinem 150. Spiel mit den Citizens steht, blickt mit Vorfreude auf dieses Fernduell. "Für die Liga ist das extrem spannend und gut", betonte der 31-Jährige im Interview mit der "Sport Bild" und gab an, sich nicht vor Liverpool zu fürchten.

Ohnehin sei es keine ungewohnte Situation für die Mannschaft von Pep Guardiola. "Es ist wie vor zwei Jahren, dementsprechend sollten wir in der Lage sein, mit dem Druck umzugehen, den Liverpool versucht aufzubauen", teilte er mit und verwies auf das Heimspiel, das Man City noch gegen die Reds hat: "Alles ist offen: Es wird ein heißer Tanz. Aber dafür spielen wir Fußball!"

Gündogan selbstbewusst im Titelkampf

Jürgen Klopp wird versuchen, seinen zweiten Meistertitel in England zu holen. In der vergangenen Saison musste er mal wieder Gündogan gratulieren. Die beiden, die sich aus gemeinsamen Zeiten beim BVB kennen, verbindet eine "echte Freundschaft", wie der Mittelfeldspieler verriet. "Wenn wir uns aber bei den Spielen sehen, freuen wir uns beide immer extrem darüber, haben bei aller Rivalität ein Riesen-Lächeln im Gesicht", erklärte der Vize-Kapitän der Skyblues.

Eine kleine Kampfansage in Richtung Klopp und Liverpool gab es auch noch. Der Titel werde erneut an City gehen, weil die Guardiola-Elf "genügend Qualität" habe und die Mannschaft bereit sei, aufgrund "der Erfahrung der letzten Jahre, gerade in der Endphase der Saison voll da zu sein".

Der Vertrag des ehemaligen BVB-Profis läuft im Sommer 2023 aus und noch habe es keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben. Der 31-Jährige sei "relativ entspannt". Wechselambitionen zeigt Gündogan aktuell nicht. "Ich mag das Leben, liebe den Klub und fühle mich extrem wohl. Deshalb kann ich mir vorstellen, über 2023 hinaus zu bleiben", fügte er an.