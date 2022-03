Ausstiegsklausel 100 Mio. Euro: Geht Weigl nach Italien?

Valter Gouveia via www.imago-images.de

Julian Weigl verließ den BVB 2020 Richtung Lissabon

Vor etwas mehr als zwei Jahren wechselte Julian Weigl vom BVB zum portugiesischen Rekordmeister SL Benfica. In Lissabon ist der 26-Jährige mittlerweile unumstrittene Stammkraft - ein Umstand, der zwei Top-Klubs aus Italien auf den Plan gerufen haben soll.

Für gerade einmal 2,5 Millionen Euro eiste Borussia Dortmund Julian Weigl einst von 1860 München los. Damals war der Sechser nur echten Fußball-Kennern ein Begriff.

Heute, knapp sieben Jahre später, ist der Mittelfeld-Abräumer Dreh- und Angelpunkt in der Schaltzentrale des portugiesischen Spitzenvereins Benfica. Unter Trainer Nelson Verissimo geht keine Partie der Adler ohne den Deutschen über die Bühne.

Für Weigl hat sich die Entscheidung, den BVB im Frühjahr 2020 zu verlassen und ein erstes Auslands-Abenteuer zu wagen, im Nachhinein vollends ausgezahlt. 20 Millionen Euro waren damals von Lissabon nach Dortmund gewandert.

Zwei Serie-A-Riesen werben um Ex-BVB-Star Weigl

Wie die "Sport Bild" berichtet, sollen die zuletzt konstant guten Leistungen des ehemaligen Nationalspielers zwei namhafte Interessenten aus der Serie A auf den Plan gerufen haben.

Dem Vernehmen nach buhlen der AC Mailand und die AS Rom um Star-Coach José Mourinho um Weigl, der bei Benfica noch einen bis 2024 gültigen Vertrag besitzt. Seine Ausstiegsklausel liegt angeblich bei irrwitzigen 100 Millionen Euro.

Da in Portugal aber stets derartige Summen in den Arbeitspapieren verankert, allerdings nur in den seltensten Fällen auch gezahlt werden, könnten die Bewerber den Rechtsfuß sicher für deutlich weniger Geld bekommen. Ein Schnäppchen wäre Weigl dennoch nicht.

Ob Borussia Dortmund im Falle eines Weiterverkaufs an der Ablöse beteiligt wäre, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit hat sich der westfälische Bundesligist derartige Klauseln aber durchaus schon zusichern lassen.