Quintett um Lewandowski fehlt im Bayern-Training

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski fehlte dem FC Bayern am Mittwoch im Training

Der FC Bayern München bereitet sich derzeit auf das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Wochenende vor. Im Training am Mittwoch fehlten jedoch einige bekannte Gesichter.

Wenn der FC Bayern am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) die Werkself aus Leverkusen in der heimischen Allianz Arena empfängt, dann hofft man in München gegen den starken Tabellendritten auch auf die Tore von Robert Lewandowski.

28 an der Zahl hat der polnische Nationalstürmer in der laufenden Bundesliga-Saison bereits für den deutschen Fußball-Rekordmeister erzielt. Doch ob Lewandowski gegen Bayer mitwirken kann, ist zumindest noch offen. Am Mittwochvormittag fehlte der Angreifer nämlich nach Informationen von "Sky" im Training des FC Bayern.

Warum Lewandowski nicht mitwirken konnte, ist bislang nicht bekannt. Genauso wenig wie die Antwort auf die Frage, ob der 33-Jährige in den folgenden Trainingseinheiten von Coach Julian Nagelsmann wieder zur Verfügung steht.

FC Bayern: Spielt Neuer schon gegen Leverkusen wieder?

Neben Lewandowski waren auch Niklas Süle, Manuel Neuer sowie Marc Roca und Bouna Sarr nicht anwesend. Süle laboriert derzeit an Rückenproblemen. Ein möglicher Ausfall des Innenverteidigers, der am Saisonende ablösefrei zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund wechselt, könnte Nagelsmann zum Umplanen in der Abwehr zwingen. Denn in dem gelb-gesperrten Lucas Hernández fällt im Topspiel bereits ein möglicher Innenverteidiger aus.

Neuer befindet sich derweil nach seiner Knieoperation noch im Aufbautraining. Ein Einsatz gegen Leverkusen scheint aber nicht ausgeschlossen. Der Keeper leistete in den letzten Tagen mit Torwarttrainer Toni Tapalovic torhüterspezifische Übungen ab. Sarr absolvierte zusammen mit Leon Goretzka auf einem Nebenplatz ein paar Laufeinheiten und Übungen am Ball

Gute Nachrichten gab es bereits am Dienstag von Thomas Müller. Der Routinier kehrte, nachdem er zuletzt bereits zum zweiten Mal wegen einer Coronavirus-Infektion pausieren musste, gut gelaunt ins Mannschaftstraining zurück. Der Offensivmann sollte dem Tabellenersten somit am Samstag zur Verfügung stehen.

Mit einem Sieg gegen den Tabellendritten aus Leverkusen wollen die Münchner ihre Tabellenführung untermauern. Vor dem 25. Spieltag beträgt der Vorsprung auf Verfolger BVB acht Zähler.