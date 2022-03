Lewandowski wohl kein Transfer-Ziel von Real Madrid mehr

Marc Schueler via www.imago-images.de

Robert Lewandowski hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2023

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Torjäger Robert Lewandowski steht offenbar nicht mehr auf dem Einkaufszettel von Real Madrid.

Die Spekulationen um die Zukunft von Robert Lewandowski haben in den letzten Wochen so richtig an Fahrt aufgenommen. Grund dafür ist in erster Linie, dass sich der zweimalige Weltfußballer noch nicht mit dem FC Bayern auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung hat einigen können.

Sein derzeitiges Arbeitspapier läuft im Sommer 2023 aus. Ein potenzieller Abnehmer für den Superstar soll sich mittlerweile aber aus dem Kreise der Interessenten verabschiedet haben.

Real Madrid galt in den letzten Jahren immer wieder als möglicher kommender Klub für Lewandowski, der selbst noch nie in der spanischen Eliteklasse La Liga gespielt hat. Wie die gut informierte Madrider Sportzeitung "Madridista Real" jüngst aber mitteilte, soll der Top-Torjäger des FC Bayern kein ernsthaftes Thema mehr beim spanischen Rekordmeister sein.

El Madrid no valora el fichaje de Lewandowski. https://t.co/64jpKmI1Ry — MadridistaReal (@RMadridistaReal) 28. Februar 2022

Vielmehr wolle sich der Klub auf den Versuch fokussieren, Frankreichs Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain loszueisen. Um den Weltmeister von 2018 ist ein regelrechter Zweikampf entbrannt, da auch das finanzstarke PSG seinen Torjäger unbedingt halten will.

Als weiteres Transferziel gilt bei Real Madrid außerdem auch weiterhin BVB-Tormaschine Erling Haaland. Jüngst hatte Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet, dass die Blancos sich aus dem Werben um den 21-Jährigen längst noch nicht verabschiedet haben.

Haaland bei Real Madrid weiterhin ein Thema

Erling Haaland soll bei allen europäischen Spitzenvereinen ein Wunschspieler sein, es werden unter anderem der FC Bayern, Manchester City, der FC Barcelona und eben Real Madrid gehandelt.

Haaland-Berater Mino Raiola soll sich bereits mit Barca-Vertretern sowie ManCity-Sportdirektor Txiki Begiristain im Februar getroffen haben, um die Möglichkeiten eines Transfers im Sommer auszuloten.