Nur "Kunde"? 96 lässt Schröder weiter in die Loge

via www.imago-images.de

Altbundeskanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Haltung nach der russischen Invasion auf die Ukraine in der Kritik

Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht nur Ehrenmitglied bei Borussia Dortmund, sondern auch seit Jahren stetiger Gast bei Spielen von Hannover 96 in seiner niedersächsischen Heimat. Während der BVB darauf drängt, dass Schröder seine Ehrenmitgliedschaft aufgrund seiner zögerlichen Haltung im Umgang mit dem Angriffskrieg des russischen Präsidenten Vladimir Putin gegen die Ukraine niederlegt, gibt man sich bei den Niedersachsen entspannter.

"Bei uns gibt es keine Ehrenmitgliedschaft", sagte Klub-Boss Martin Kind gegenüber "Sport1" und verdeutlichte: "Herr Schröder ist kein Mitglied, er ist Kunde und kauft ganz normal seine Karte."

Der Altkanzler habe "mit einigen Freunden eine Loge, diese darf er natürlich weiter nutzen, weil er seine Plätze innerhalb dieses Teams bezahlt", führte Kind aus. "Gerhard Schröder ist für uns gerade kein Thema."

Bis heute hält der Bundeskanzler a.D. trotz der russischen Invasion an seinen Posten in verschiedenen Aufsichtsräten russischer Energieunternehmen fest, wie dem Gaspipeline-Betreiber Nord Stream und dem Energieriesen Rosneft. Ein weiterer Aufsichtsratsposten bei Gazprom steht ebenfalls in Aussicht.

Hannover 96: Gerhard Schröder darf weiter Spiele besuchen

Dass Hannover 96 Schröder deswegen nicht mehr ins Stadion lassen könnte, steht für Kind nicht zur Debatte. "Wir sind ein Rechtsstaat mit einer Demokratie und haben die Rechtsnormen natürlich zu beachten. Herr Schröder darf weiter Spiele besuchen, wir verbieten ihm nicht den Zutritt", betonte der 96-Boss.

Ganz anders positionierte sich der BVB in der Haltungsfrage. "Natürlich werden wir in Person unseres Präsidenten Reinhard Rauball das persönliche Gespräch mit ihm suchen. Sollte Gerhard Schröder jedoch weiterhin an besagten Positionen festhalten, könnten wir dies als BV. Borussia 09 e.V. Dortmund nicht akzeptieren und würden eine entsprechende Entscheidung treffen", teilte der BVB am Dienstag auf "SID"-Anfrage mit.

Dem BVB fehle neben dem "mündlichen Bekenntnis gegen jede kriegerische Handlung", welches Schröder abgegeben habe, auch "der klare Wille und die Überzeugung, auf Führungspositionen in russischen Staatskonzernen verzichten zu müssen".

Der Revierklub hofft "inständig, dass Gerhard Schröder zu dieser Ansicht gelangen wird und möchten ihm die Gelegenheit dazu geben." Wie lange der BVB Schröder Zeit gibt, bleibt offen.

Auch der Deutsche Fußball-Bund stellte seinem Ehrenmitglied ein Ultimatum für den Verzicht auf Funktionen in russischen Staatskonzernen. Andernfalls solle Schröder seine Ehrenmitgliedschaft im Verband aufgeben, teilten die DFB-Interimspräsidenten Hans-Joachim Watzke und Rainer Koch mit.