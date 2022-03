Boateng laut Insider vor Karriere-Ende

M. Popow via www.imago-images.de

Kevin-Prince Boateng wirkt bei Hertha BSC in dieser Saison ebenso glück- wie kraftlos

Er sollte als international erfahrener Starspieler eigentlich mithelfen, Hertha BSC den Weg in die obere Tabellenhälfte der Bundesliga zu ebnen. Nach Vereinsstationen in Deutschland, England, Italien, Spanien und der Türkei wurde Kevin-Prince Boateng im letzten Sommer nach Berlin zurück transferiert, um als Aggressive Leader auf dem Platz vorweg zu gehen. Dieses letzte große Projekt seiner aktiven Profi-Laufbahn missglückte bisher völlig, sodass schon jetzt von einem baldigen Karriereende des gebürtigen Berliners ausgegangen wird.

Hertha-Experte Paul Gorgas zeigte sich im "Bild"-Podcast "Stammplatz" überzeugt davon, dass die Laufbahn Boatengs auf dem Fußballplatz schon im Sommer ihr Ende finden wird.

"Für Profisport reicht es körperlich nicht mehr. Die Verletzungsanfälligkeit ist einfach zu groß", so der Insider des Hauptstadt-Klubs, der in der Bundesliga in große Abstiegsnöte geraten ist. Aktuell rangiert Hertha BSC nur auf dem 16. Tabellenplatz und ist von allen Bundesligisten die schlechteste Rückrunden-Mannschaft.

Kevin-Prince Boateng war den Berlinern dabei trotz seiner spektakulären Rückkehr in den Klub nach 14 Jahren bis dato keine große Hilfe. Zwölf Ligaspiele stehen zu Buche, nur vier davon von Beginn an, kein einziges über 90 Minuten. Einen Scorerpunkt hat der 34-Jährige in dieser Saison noch überhaupt nicht gesammelt.

Plant Boateng eine Karriere nach der Karriere im Showbiz?

Nachdem Boateng vor vier Jahren bei seiner letzten Bundesliga-Station Eintracht Frankfurt noch als Führungsspieler und Leistungsträger unersetzlich war, scheint eine Verlängerung seines bis zum Sommer datierten Arbeitspapiers unter den aktuellen Vorzeichen ausgeschlossen.

"Bei Hertha ist im Sommer Schluss und er hat ja gesagt, dass Berlin seine letzte Station sein soll", hieß es in dem Podcast weiter. Daher läge der Schluss nahe, dass Boateng nach der Bundesliga-Saison dann auch komplett mit dem Profifußball abschließen wird.

Zuletzt hatte es bereits wilde Spekulationen gegeben, wie es für den exzentrischen Ex-Nationalspieler Ghanas in mittelfristiger Zukunft weitergehen könnte. Boateng selbst hatte offenbart, sich eine Karriere im Showbusiness vorstellen zu können.