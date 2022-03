Ex-S04-Boss Tönnies bricht mit Vladimir Putin

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Clemens Tönnies war bis 2020 der starke Mann beim FC Schalke 04

Am Montag gab der FC Schalke 04 die Trennung vom langjährigen Hauptsponsor Gazprom bekannt. Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies distanziert sich kurz Zeit später nun in deutlichen Worten von seinem früheren Freund, dem russischen Machthaber Vladimir Putin.

"Ich bin fassungslos über den Vernichtungskrieg von Putin in der Ukraine und verurteile ihn aufs schärfste. Ich habe mich wie viele andere in ihm getäuscht", teilte Tönnies in einem über die Social-Media-Kanäle seines Unternehmens verbreiteten Statement mit.

Der 65 Jahre alter Milliardär, der früher ein enges Verhältnis zu Putin pflegte und 2006 auch den dann ein Jahr später unterzeichneten Schalker Deal mit Gazprom einfädelte, ergänzte: "Unsere gesellschaftlichen Aktivitäten in Russland haben wir 2021 beendet. Und auch Schalke hat mit dem Gazprom-Ende alles richtig gemacht."

Clemens Tönnies gratuliert dem FC Schalke 04 zum Gazprom-Aus

Dem Revierklub habe Tönnies zuvor per E-Mail zur Trennung von Gazprom gratuliert, berichtet "Bild".

Tönnies schrieb in seiner Stellungnahme zudem: "Meine Gedanken sind bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die von diesem sinnlosen Krieg betroffen sind."

Schalke hatte sich nach 15-jähriger Zusammenarbeit wegen Putins Überfall auf die Ukraine von Gazprom getrennt. Neuer Hauptsponsor wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Gelsenkirchener Immobilienkonzern Vivawest.

FC Schalke 04: Gazprom-Millionen fallen weg

Auch der 2020 auf Schalke ausgeschiedene Tönnies hatte laut "Bild" angeboten, bis Saisonende die ausfallenden Zahlungen von Gazprom zu ersetzen. Zu einer erneuten Zusammenarbeit kam es aber nicht.

Bis zu zehn Millionen Euro pro Jahr hatte der sich der überwiegend dem russischen Staat gehörende Energieriese das Engagement bei den Königsblauen zuletzt kosten lassen. Im Fall eines Aufstiegs hätte Schalke jährlich angeblich bis zu 20 Millionen Euro mit dem Gazprom-Sponsoring verdienen können.

Doch Putin überschritt mit dem Einmarsch in der Ukraine die rote Linie - auf Schalke, und offensichtlich auch bei seinem früheren Freund Clemens Tönnies.