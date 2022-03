Halle entfernt sich von der Abstiegszone

Eibner-Pressefoto/Eckehard Schulz via www.imago-im

Wichtiger Sieg für den Halleschen FC in der 3. Liga

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Durch den 4:1 (2:1)-Erfolg im Nachholspiel gegen den seit dem Jahreswechsel weiter sieglosen Neuling Viktoria Berlin vergrößerten die Saalestädter ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf schon zehn Punkte.

Berlin dagegen hat nach der vierten Niederlage in Serie und nur einem Zähler aus den vergangenen sieben Begegnung weiter lediglich ein Polster von zwei Punkten auf die Gefahrenzone.

Nach Berlins Führung durch Shinji Yamada (32.) drehten die Hausherren das Spiel noch vor dem Seitenwechsel durch einen Doppelpack von Elias Huth (35. und 40).

Die letzten Zweifel am vierten HFC-Sieg in den vergangenen fünf Spielen beseitigten Philipp Zulechner (90.+2) und Michael Eberwein (90.+4) jedoch erst in der Nachspielzeit.