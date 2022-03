Rätselraten um Neuer-Vertrag - Austausch mit Ortega läuft

via www.imago-images.de

Wie lange verlängert Manuel Neuer beim FC Bayern?

Mit Manuel Neuer steht einer der weltbesten Torhüter zwischen den Pfosten des FC Bayern. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 endet allerdings im Sommer 2023. Mit 35 Jahren ist Neuer zudem nicht mehr der jüngste Vertreter seiner Zunft. Tatsachen, die untermauern, dass man sich in München Gedanken um die Zukunft machen muss - und macht.

Der "kicker" bestätigt bereits kursierende Medienberichte, die davon ausgehen, dass der FC Bayern den Vertrag von Manuel Neuer über den Sommer 2023 hinaus ausdehen will. Von einer Einigung sind beide Seiten dem Fachmagazin zufolge aber wohl noch ein gutes Stück entfernt.

Demnach möchte man an der Säbener Straße bis zum Sommer 2024 mit dem Kapitän des deutschen Rekordmeisters verlängern, die "Sport Bild" berichtete zuvor von Gesprächen über ein bis Ende Juni 2025 datiertes Arbeitspapier.

Kompliziert wird die Entscheidung, da sie laut "kicker" auch Auswirkungen auf einen möglichen Verbleib des designierten Neuer-Nachfolgers Alexander Nübel hat. Der 25-Jährige ist noch bis zum Sommer 2023 an die AS Monaco verliehen.

Dann gibt es den Schlussmann Nübel beim FC Bayern nicht mehr

Dass Nübel sich dann noch ein weiteres Jahr in den Wartestand begibt, soll zwar durchaus möglich sein. Sollte Neuer letztlich jedoch bis 2025 verlängern, "wird es den Schlussmann Nübel trotz einer gültigen Anstellung bis 2025 beim Rekordmeister nicht mehr geben", urteilt der "kicker".

Kein Wunder also, dass man in der bayerischen Landeshauptstadt bereits die Augen nach einer Alternative offenhalten soll. In den Fokus ist dabei wohl Stefan Ortega von Arminia Bielefeld gerückt. Mit dem 29-Jährigen seinem aktuellen Arbeitgeber soll bereits ein "informelles Gespräch" geführt worden sein, enthüllt der "kicker". Allerdings soll Ortega, der im Sommer ablösefrei ist, auch andernorts Interesse geweckt haben.

Ausschlaggebend dürfte auch sein, ob sich Ortega mit der Rolle des Neuer-Stellvertreters abfinden oder bei einem Wechsel weiterhin als Nummer eins agieren möchte.

Apropos Neuer-Stellvertreter: Mit Sven Ulreich, der diesen Job aktuell ausfüllt, soll der FC Bayern bislang noch nicht über eine Ausdehnung seines Kontraktes über das Ende der laufenden Saison hinaus gesprochen haben.