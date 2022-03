Ricken: BVB-Supertalent "eine totale Waffe"

Fotografie73 via www.imago-images.de

Jamie Bynoe-Gittens sorgt in der U19 des BVB für Furore

Mit bislang sechs Treffern in vier Youth-League-Spielen sorgt Jamie Bynoe-Gittens bei Borussia Dortmund für Aufsehen. Die BVB-Verantwortlichen sind begeistert von der Entwicklung des 17 Jahre alten Ausnahmetalents, sehen aber auch eine Gefahr.

Zwei Treffer sowie den entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen verwandelt: Gäbe es das Wort Matchwinner noch nicht, hätte man es für Jamie Bynoe-Gittens neu erfinden müssen.

Dass die U19 von Borussia Dortmund das Achtelfinalduell in der Youth League gegen Manchester United am Dienstag gewann und erstmals in ihrer Geschichte ins Viertelfinale der Junioren-Champions-League einzog, hatte sie vor allem dem jungen Engländer zu verdanken.

Warnung vor "Rucksack" für BVB-Juwel Jamie Bynoe-Gittens

Zweimal (16./68.) traf Bynoe-Gittens in der regulären Spielzeit für den BVB. Im direkt anschließenden Elfmeterschießen verwandelte er den fünften und entscheidenden Elfmeter, nachdem zuvor seine Teamkollegen Soumaïla Coulibaly und Bekir El-Zein sowie die United-Spieler Charlie McNeill, Hannibal Mejbri und Noam Emeran verschossen hatten.

Bei sage und schreibe sechs Treffern in vier Youth-League-Einsätzen steht Bynoe-Gittens nun. Kein Wunder, dass er längst hervorragende Perspektiven für den Aufstieg in den Profi-Kader des BVB besitzt, zumal seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins ihresgleichen suchen.

Nachwuchschef Lars Ricken sah sich nach der Gala gegen United gezwungen, die Euphorie um Bynoe-Gittens zunächst einmal wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren. "Wir wollen den Rucksack nicht größer machen, als er jetzt durch die zwei Tore ohnehin schon wird", sagte der Champions-League-Sieger von 1997 gegenüber "Bild".

BVB plant mit Jamie Bynoe-Gittens im Profi-Kader

Im gleichen Atemzug lobte Ricken das neuste Offensivjuwel aus dem BVB-Stall aber auch über den grünen Klee: "Jamie hat eine unglaubliche Handlungsschnelligkeit, extrem hohes Tempo. Er kann ganz vorne in der Spitze spielen oder über außen kommen. Mit seiner Schnelligkeit und Abschlussstärke ist er eine totale Waffe."

Wie es mit Bynoe-Gittens ab dem Sommer beim BVB weitergeht, skizzierte der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl: "Jamies Entwicklung ist eine richtig gute. Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle."

Nicht von ungefähr wird Bynoe-Gittens in Dortmund schon mit einem prominenten Landsmann verglichen: Jadon Sancho. Wie der 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United transferierte Flügelstürmer kam Bynoe-Gittens aus dem Nachwuchs von Manchester City zum BVB - und könnte bald in der Bundesliga durchstarten.