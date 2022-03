Medien: FC Bayern macht BVB Top-Talent Spence streitig

MI News via www.imago-images.de

Wechselt Djed Spence in die Bundesliga?

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat Berichten aus England zufolge in Djed Spence einen talentierten Rechtsfuß an der Angel. Doch der BVB ist scheinbar längst nicht mehr alleine mit seinem Interesse. Auch der FC Bayern mischt angeblich mit.

Djed Spence vom englischen Zweitligisten FC Middlesbrough zieht immer mehr Interessenten an. Zunächst hatte der "Express" vermeldet, dass sich der BVB den 21-Jährigen, der aktuell an Liga-Konkurrent Nottingham Forest verliehen ist, im kommenden Sommer schnappen möchte. Spence könnte sich zu einem der "begehrtesten Nachwuchstalente Europas" entwickeln, so das Blatt.

Der Youngster kann auf der rechten Außenbahn alle Positionen besetzen. In der laufenden Saison kommt das Boro-Eigengewächs auf 26 Liga-Partien für Nottingham, dabei stand er stets in der Startelf.

Beide Klubs liefern sich aktuell ein heißes Rennen um einen der begehrten Playoff-Plätze. Middlesbrough, auf Rang acht, hat mit einem Zähler Vorsprung derzeit leichte Vorteile. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt für die Mannschaft von Chris Wilder nur zwei Punkte.

FC Bayern angeblich an Spence interessiert

Für Djed Spence soll es künftig, unabhängig der möglichen Aufstiegschancen seiner beiden Klubs, erstklassig weitergehen.

"Sky Sports" berichtet nun, dass sich aus der Bundesliga immer mehr Optionen ergeben: Neben dem BVB zeigen demnach auch der FC Bayern sowie Bayer Leverkusen und RB Leipzig Interesse.

Mit einem Wechsel zu einem der aktuell vier besten deutschen Klubs würde Spence die englische Zweitklassigkeit also mit Spielen in der Champions League tauschen.

Voraussetzung ist natürlich, dass einer der deutschen Vereine die geforderte Ablösesumme auf den Tisch legt. Wie hoch diese ausfällt, ist unklar. Dem "Express" zufolge hat Middlesbrough im Winter ein Angebot in Höhe von knapp 18 Millionen Euro abgelehnt. Die Offerte soll von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur eingegangen sein.

Der Vertrag von Djed Spence läuft im Nordosten Englands im Sommer 2024 aus.