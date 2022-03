Bielefeld setzt auf große Fan-Unterstützung

FIRO/FIRO/SID/

Die Fans sollen die Arminia nach vorne peitschen

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld geht guten Mutes und ohne Personalprobleme in das enorm wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend (20:30 Uhr/DAZN). Alle Spieler stünden zur Verfügung, berichtete Trainer Frank Kramer am Donnerstag.

Kramer setzt stark auf die Unterstützung der Fans - 20.625 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zugelassen, mehr als 17.000 Karten verkauft.

"Das ändert die Stimmung im Stadion, natürlich pusht uns das. Wenn wir alles auf dem Platz lassen, soll da ja auch was entstehen", sagte er: "Wir wollen so auftreten, dass wir die Zuschauer mitnehmen."

Der FCA, zwei Punkte hinter der Arminia Tabellen-15., sei "ein direkter Konkurrent mit demselben Ziel, natürlich ist es ein wichtiges Spiel". Finalcharakter besitze es jedoch nicht: "Danach sind noch neun Spiele, da werden noch 27 Punkte verteilt."