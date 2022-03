Sechs Stars des FC Bayern vor Abgang im Sommer?

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Tanguy Nianzou (l.) und Marc Roca (2.v.l.) könnten den FC Bayern verlassen

Leistungsträger und Stammkräfte wie 2021 David Alaba und Jérôme Boateng und im Jahr zuvor Thiago dürfte der FC Bayern im kommenden Sommer nicht verlieren. Im Kader des deutschen Rekordmeisters droht dennoch ein großer Umbruch.

Die fehlende Kadertiefe ist seit einiger Zeit ein Dauerthema beim FC Bayern. Zwischen Ex-Trainer Hansi Flick und Sportvorstand Hasan Salihamidzic knirschte es gewaltig wegen der unterschiedlichen Vorstellungen in Personalfragen. Und auch Flicks Nachfolger Julian Nagelsmann soll mit der Qualität der zweiten Reihe im Kader unzufrieden sein.

Er sei "ein Fan von Winter-Transfers", ließ Nagelsmann im Januar offenherzig verlauten. Neuzugänge bekam der 34-Jährige aber nicht. In Zeiten der Millionen-Einbußen durch die Corona-Pandemie sitzt auch das berühmt-berüchtigte Münchner Festgeld nicht mehr so locker wie früher.

Mehrere Profis beim FC Bayern außen vor

Teil der Problematik ist, dass einige Spieler unter Nagelsmann nahezu völlig außen vor sind. Einem Bericht von "Sky" zufolge könnte das nach der Saison eine wahre Abwanderungswelle nach sich ziehen.

Demnach stehen bei Tanguy Nianzou und Josip Stanisic aufgrund ihrer kaum vorhandenen Einsatzzeiten womöglich Leihen auf der Agenda. Nianzou war 2020 mit großen Vorschusslorbeeren aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt. Untermauern konnte er seinen Ruf als absolutes Top-Talent in der Abwehrzentrale jedoch noch nicht.

Der von Nagelsmann aus der eigenen U23 hochgezogene Stanisic verlor nach einem guten Saisonstart zuletzt den Anschluss. Seine Nichtberücksichtigung für die Spieltagskader gegen Fürth und Bochum habe ihn irritiert, heißt es.

FC Bayern: Was planen Marcel Sabitzer und Co. im Sommer?

Ein schnelles Ende könnte zudem das Gastspiel von Omar Richards beim FC Bayern finden. Bei einem Angebot für den erst vor der Saison verpflichteten Engländer sollen die Verantwortlichen gesprächsbereit sein. Das gilt auch für Offensiv-Youngster Mali Tillman, der verliehen oder verkauft werden könnte.

Sehr konkret scheinen die Planungen des FC Bayern in Sachen Bouna Sarr und Marc Roca zu sein. Beide Spieler haben laut "Sky" keine Zukunft in München. Während Sarr schon länger auf der vereinsinternen Abschussliste steht, hatte man bei Roca in den letzten Monaten immer noch auf Initialzündung gehofft. Diese blieb jedoch aus.

Ein weiteres Jahr auf der Ersatzbank wird sich der 25 Jahre alte spanische Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge nicht antun.

(Noch) keine Wechselabsicht gibt es angeblich bei Marcel Sabitzer. Der ehemalige Kapitän von RB Leipzig und sein Management seien trotz seiner Reservistenrolle nach wie vor "ruhig", schreibt "Sky".