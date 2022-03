Süle kehrt zurück - Tolisso dreht erste Runden

Markus Fischer via www.imago-images.de

Niklas Süle ist ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt

Zwei Tage vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen ist Innenverteidiger Niklas Süle wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Dies teilte der deutsche Rekordmeister mit.

Der 26 Jahre alte Nationalspieler hatte die Einheiten an der Säbener Straße zuletzt aufgrund von Rückenproblemen ausgelassen.

Mit dabei war auch wieder Corentin Tolisso. Der 27-jährige Franzose absolvierte am Donnerstag erstmals wieder ein Lauftraining, nachdem er sich am 23. Spieltag in der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte.