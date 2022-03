BVB-Chefscout vor Wechsel? Verwirrung um Hertha-Interesse

Guido Kirchner via www.imago-images.de

BVB-Chefscout Markus Pilawa (l.) wird mit Hertha BSC in Verbindung gebracht

Seit mehreren Wochen halten sich Gerüchte, wonach Hertha BSC BVB-Chefscout Markus Pilawa abwerben will. Allerdings gibt es rund um das angebliche Interesse widersprüchliche Meldungen.

Markus Pilawa ist bei Borussia Dortmund der Hauptverantwortliche des Scouting-Bereichs. Bereits seit zehn Jahren arbeitet der Funktionier für den BVB. Zuvor war Pilawa beim VfL Bochum tätig. Nun winkt dem Dortmunder offenbar eine neue Stelle.

So wird Hertha BSC derzeit Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt. Bei den Berlinern soll Pilawa den Posten des Sportdirektor übernehmen und somit Nachfolger von Arne Friedrich werden, heißt es. Doch laut den "Ruhr Nachrichten" ist der Flirt zwischen der Hertha und dem BVB-Scout momentan noch gar nicht so heiß.

Demnach hat es seitens des Hauptstadtklubs weder eine Kontaktaufnahme in Richtung von Pilawa, noch in Richtung der Westfalen gegeben. Auch Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic reagierte auf der jüngsten Berliner Pressekonferenz verwundert.

"Ich weiß, dass er BVB-Kaderplaner ist. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet. Das war eine interessante Geschichte, die ich heute gelesen habe", äußerte sich der 50-Jährige zu den Spekulationen. Bleibt Pilawa am Ende also doch beim BVB?

Strukturiert der BVB die Vereinsführung im Sommer um?

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge könnte sich die Rolle des Chefscouts bei Borussia Dortmund im Sommer verändern.

Schließlich übernimmt Sebastian Kehl nach der Saison den Posten des Sportdirektors von Michael Zorc. Durch das Ausscheiden des BVB-Urgesteins könnten die Schwarz-Gelben ihre sportliche Vereinsführung umstrukturieren. In den kommenden Wochen und Monaten soll darüber diskutiert werden.

Dementsprechend ist Pilawas Abschied noch keine beschlossene Sache. Folgerichtig muss sich Hertha BSC weiterhin nach einem neuen Sportdirektor umsehen.