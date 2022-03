Wird Jude Bellingham für den BVB zum Problemfall?

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Jude Bellingham fällt beim BVB durch sein Verhalten auf

Jude Bellingham ist bei Borussia Dortmund zu einer Führungspersönlichkeit gereift. Allerdings sorgt der Youngster auch immer wieder mit seinem Verhalten auf und neben dem Platz für Aufsehen. Entwickelt sich Bellingham für den BVB zum Problemfall?

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Jude Bellingham für Borussia Dortmund längst unverzichtbar geworden.

In der laufenden Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldmann bereits 34 Pflichtspiele. In der überaus inkonstanten Mannschaft des BVB gehört Bellingham in der Regel zu den besten Akteuren.

Durch sein sportliches Auftreten hat sich Bellingham ein hohes Standing in Dortmund erarbeitet. Bei der Maßregelung seiner (überwiegend deutlich älteren) Teamkollegen, schoss der Vize-Europameister von 2021 jedoch zuletzt ein ums andere Mal übers Ziel hinaus.

Nervt Jude Bellingham seine BVB-Kollegen?

Im Rahmen des Europa-League-Rückspiels bei den Rangers in Glasgow (2:2) fiel Bellingham negativ auf. "Du kannst keinen verdammten Pass spielen, du bist verdammte Scheiße! Jedes verdammte Mal!", schimpfte Bellingham laut Analyse von Lippenlesern unflätig in Richtung seines zehn Jahre älteren Nico Schulz, weil dieser einen Pass zu unpräzise gespielt hatte.

Weniger Tage später geriet der BVB-Jungspund dann offenbar mit Routinier Axel Witsel aneinander. Laut "Sport1" wollte der 33-Jährige in der Halbzeitpause des Bundesliga-Spiels gegen den FC Augsburg (1:1) Bellingham die richtigen Presing-Laufwege erklären. Doch dieser winkte angeblich nur respektlos ab.

Durch sein forsches Auftreten gehe Bellingham dem ein oder anderen erfahrenen BVB-Profi "gewaltig auf den Geist", hieß es in dem Bericht.

Marco Rose versuchte die Negativschlagzeilen rund um seinen Schützling zu relativieren. "Dort, wo Jude herkommt, kommuniziert man möglicherweise auf Englisch auch ein bisschen härter. Das gehört mit dazu. Jude will Spiele gewinnen, er ist sauer - und das ist das, was ihn ausmacht und was wir eigentlich noch mehr brauchen", sagte der Dortmunder Chefcoach.

Fürs Mannschaftsgefüge könnte Bellinghams in Teilen flegelhaftes Benehmen dennoch zum Problem werden. Zumal der 18-Jährige in der Hinrunde für Ärger sorgte, als er Schiedsrichter Felix Zwayer nach der Pleite gegen den FC Bayern (2:3) indirekt Parteilichkeit unterstellte. Eine Geldstrafe von 40.000 Euro durch den DFB war die Folge.

Gerüchte über Umbruch beim BVB

Viele in der Mannschaft sollen sich mehr Respekt und Demut von Bellingham wünschen. Denn Unruhe herrscht beim BVB in diesen Tagen wahrlich genug.

Durch das enttäuschende sportliche Abschneiden in der laufenden Saison verdichten sich die Anzeichen für einen Umbruch im Sommer. Bis zu elf Spieler sollen beim BVB als Abgangskandidaten gelten.

Bellingham selbst zählt trotz seiner Eskapaden nicht dazu. Erst im Jahr 2023 soll er "Bild" zufolge den nächsten Karriereschritt ins Auge gefasst haben. Dann winken dem BVB wohl bis zu 150 Millionen Euro als Ablösesumme für das Mittelfeld-Juwel.

Die Liaison zwischen Bellingham und dem BVB ist aller Voraussicht nach also nur eine Beziehung auf Zeit. Damit es in dieser nicht zu kriseln anfängt, muss Bellingham innerhalb der Mannschaft in Zukunft häufiger auch mal zurückstecken.

Jannik Kube