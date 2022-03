S04-Ikone Asamoah: "Putin bekommt das genau mit!"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Gerald Asamoah ist Leiter des Lizenzbereichs beim FC Schalke 04

Gerald Asamoah hat sich in einem emotionalen Statement zum russischen Überfall auf die Ukraine geäußert. Die Vereinsikone des FC Schalke 04 hofft darauf, dass die weltweiten Anti-Kriegs-Signale auch eine Auswirkung auf Russlands Präsident Vladimir Putin haben.

"Im Moment rückt alles irgendwie ein Stück weit in den Hintergrund und man fühlt sich hilf- und machtlos. In Gedanken bin ich bei den Menschen in der Ukraine", schrieb Asamoah in einem Gastbeitrag für "t-online.de".

Der frühere Nationalspieler lobte in diesem Zusammenhang aber auch "die beeindruckende Welle der Solidarität, die dem Krieg entgegenschwappt".

Lob für Formel-1-Star Sebastian Vettel und Robert Lewandowski

Asamoah führte aus: "So viele Menschen demonstrieren, spenden und unterstützen. Und auch im Sport haben sich zahlreiche Athletinnen und Athleten solidarisch gezeigt. Einhellig und deutlich. Politisch wie menschlich. Vielleicht so laut wie lange nicht mehr."

In diesem Zusammenhang lobte der heutige Leiter des Schalker Lizenzbereichs auch Robert Lewandowski vom FC Bayern, der mit einer Kapitänsbinde in den Farben der Ukraine auflief. Auch Sebastian Vettel zollte Asamoah Respekt. Der Formel-1-Star hatte vor der offiziellen Absage seine Teilnahme am Russland-Grand-Prix abgesagt. Auch Schalkes Trennung vom russischen Hauptsponsor Gazprom erwähnte Asamoah.

"Ich bin mir sicher, Putin bekommt das ziemlich genau mit!"

"Es sind nur einige wenige Beispiele von vielen, die zeigen, wie klar und richtig der Sport auf verschiedenen Ebenen auf den Angriffskrieg in Osteuropa reagiert hat", schrieb der 43-Jährige. "Beispiele, die signalisieren: Wir gehen nicht einfach zur Tagesordnung über. Ich bin mir sicher, der große Sportfan Putin bekommt das in Moskau ziemlich genau mit!"

Die Solidaritätsbekunden aus aller Welt könnten zwar "die Invasion in der Ukraine nicht plötzlich stoppen", stellte Asamoah klar. "Aber es ist ein Zeichen. Und vielleicht kann dieses Zeichen einen Beitrag leisten, um den Druck auf den Kriegstreiber Putin zu erhöhen."