Medien: Gladbach-Star Thuram in Italien begehrt

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Marcus Thuram könnte Gladbach in Richtung Italien verlassen

Borussia Mönchengladbach steht nach der bislang enttäuschenden Saison ein massiver Umbruch bevor. Marcus Thuram besitzt am Niederrhein wohl keine sportliche Zukunft mehr. Einen passenden Abnehmer könnte Gladbach in Italien finden.

Marcus Thuram hat in seiner dritten Bundesliga-Saison mit Problemen zu kämpfen. Derzeit ist der Angreifer bei Borussia Mönchengladbach nur noch Mitläufer, anstatt wie in den vergangenen Jahren mit überzeugenden Leistungen voranzugehen.

In 18 Pflichtspielen hat Thuram gerade einmal einen einzigen Treffer erzielt. Unter Gladbachs Cheftrainer Adi Hütter kommt der 24-Jährige zumeist nur noch als Joker zum Zug. Längst gilt der Franzose als Abgangskandidat. Interesse soll in der Serie A bestehen.

Laut "Tuttosport" beschäftigt sich Inter Mailand mit einer möglichen Verpflichtung des Mittelstürmers. Bereits im vergangenen Sommer wurde Thuram mit dem italienischen Meister in Verbindung gebracht. Ein Wechsel kam aber nicht zustande. Nun soll die Personalie bei Inter wieder "in Mode" sein.

Besonders heiß könnte es zwischen den Mailändern und Thuram werden, sollte Torjäger Lautaro Martínez die Nerazzurri nach der laufenden Saison verlassen.

Thuram bei Gladbach mit "Null-Bock-Haltung"?

Gladbach dürfte bei einem passenden Angebot gesprächsbereit sein. Immerhin soll Thuram bei der Fohlen-Elf auf der Streichliste stehen. "Bild" zufolge legt der vierfache Nationalspieler Frankreichs bei Gladbach inzwischen eine "Null-Bock-Haltung" an den Tag.

Eberl-Nachfolger Roland Virkus kündigte aber bereits an, Thuram wieder in die Spur bringen zu wollen. "Marcus ist ein Sonnenschein-Typ. So jemand braucht Selbstbewusstsein für sein Spiel. Und Selbstbewusstsein holt man sich über positive Erlebnisse", wird Gladbachs neuer Sportdirektor vom "kicker" zitiert: "Wir tun alles dafür, damit der Junge wieder voller Selbstvertrauen spielen kann. Und wenn wir das hinkriegen, wird er noch sehr wertvoll für uns werden."

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag gelang Thuram beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg immerhin sein erstes Saisontor.