Offiziell: BVB-Spiel in Mainz nach Corona-Ausbruch abgesagt

Martin Hoffmann via www.imago-images.de

Zahlreiche Corona-Fälle vor BVB-Spiel in Mainz

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund am Sonntag (15:30 Uhr) findet nicht statt. Grund ist ein massiver Corona-Ausbruch bei den Rheinhessen.

Mainz 05 überraschte am Donnerstagabend mit der Meldung, dass sich gleich 19 Personen im Klub mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Betroffenen - Spieler, Trainer und Team-Mitarbeiter - seien vollständig immunisiert, hieß es in einer Mitteilung. Das für den Nachmittag geplante Training wurde abgesagt, alle infizierten Personen haben sich in die häusliche Isolation begeben.

Am Freitag beantragten die Mainzer bei der DFL die Verschiebung der Partie gegen den BVB. Cheftrainer Bo Svensson, der nach Angaben von Manager Christian Heidel "erkrankt ist", stehen nicht genügend Akteure zur Verfügung.

Kurze Zeit später erfolgte die Bestätigung der Verlegung. Das Spiel soll nun am Mittwoch, 16. März, um 18:30 Uhr stattfinden. Es ist die erste coronabedingte Verlegung einer Partie in dieser Bundesliga-Saison.

BVB sagt Pressekonferenz mit Marco Rose ab

Ein Antrag auf Verlegung kann nach der Spielordnung der DFL genehmigt werden, wenn weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Darunter müssen mindestens neun Lizenzspieler und unter ihnen ein Torhüter sein.

Verletzte oder gesperrte Akteure zählen als zur Verfügung stehend und nicht zu den Ausfällen. Heidel sprach von 14 einsatzfähigen Spielern sowie Alexander Hack und Dominik Kohr, die zwar gesperrt sind, aber formell zu der Auflistung zählen.

Heidel fügte hinzu: "Eine Fußballmannschaft würden wir irgendwie zusammenbekommen. Ob das mit fairem Wettbewerb etwas zu tun hat, ist wieder ein anderes Thema."

Der 1. FSV Mainz 05 hat am Freitag bei der @DFL_Offical einen Antrag auf Verlegung des für den kommenden Sonntag angesetzten Heimspiels gegen den @BVB gestellt. #mainz05 pic.twitter.com/krS4NF8TQf — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 4. März 2022

Der BVB sagte am Freitagmittag seine Spieltagspressekonferenz mit Cheftrainer Marco Rose ab.

Noch am Donnerstagabend hatte sich BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl optimistisch gezeigt, dass die Partie wie geplant am Sonntag stattfinden wird. "Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten", sagte Kehl.