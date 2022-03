Das komplizierte Torhüter-Puzzle des FC Bayern

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Sven Ulreich (l.) und Manuel Neuer (r.) bilden aktuell das Torwart-Gespann des FC Bayern

Mit Manuel Neuer besitzt der FC Bayern einen der weltbesten Torhüter in den eigenen Reihen. Deutlich spannender ist die Personalsituation hinter der Münchner Nummer eins. Während Alexander Nübel an die AS Monaco verliehen ist, steht derzeit Sven Ulreich als Stellvertreter zur Verfügung. Derweil kommen wieder Gerüchte über ein mögliches Interesse an Stefan Ortega auf. Wie plant der Bundesliga-Primus zwischen den Pfosten?

Eigentlich ist die Torhüter-Situation beim FC Bayern klar: Manuel Neuer ist die Nummer eins und wird dies auch noch über Jahre bleiben.

Aktuell ist der 35-Jährige bis 2023 an den Verein gebunden. Hinter den Kulissen soll aber längst über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit sondiert werden. Laut "kicker" möchte der FC Bayern mit Neuer am liebsten bis 2024 verlängern, andere Medien wollten zuletzt von einem möglichen Arbeitspapier bis 2025 erfahren haben.

Zukunft von Nübel und Ulreich beim FC Bayern offen

Undurchsichtiger ist hingegen die Lage hinter Neuer. Eigentlich ist Alexander Nübel als künftiger Stammkeeper eingeplant. Doch die erwartete Vertragsverlängerung von Neuer hätte direkte Auswirkungen auf den 25-Jährigen. Schließlich müsste sich der ehemalige Schalker in diesem Fall noch länger gedulden.

Eigentlich möchte Nübel nach Beendigung seiner Leihe bei der AS Monaco im Sommer 2023 beim FC Bayern übernehmen. Dass sich der ehemalige U21-Nationalspieler noch ein weiteres Jahr in den Wartestand begibt, ist dem "kicker" zufolge möglich. Sollte Neuer bis 2025 verlängern, wäre Nübel aber wohl weg.

"Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen", verriet der Keeper dem Fachmagazin bereits im vergangenen November.

Auch die sportliche Zukunft von Sven Ulreich ist beim FC Bayern weiterhin ungeklärt. Der Vertrag des 33-Jährigen endet nach der laufenden Spielzeit. In Abwesenheit des am Knie verletzten Neuer wusste der Routinier zuletzt zu überzeugen. Trotzdem ist es fraglich, ob der Bundesligist die Zusammenarbeit mit Ulreich fortsetzen wird.

Buhlt der FC Bayern um Bielefelds Ortega?

Grund dafür sind die anhaltenden Gerüchte um Stefan Ortega. Der Schlussmann von Arminia Bielefeld kann im Sommer ablösefrei den Klub wechseln. Nach Informationen von "Sport Bild" und "kicker" lotet der FC Bayern eine Verpflichtung des 29-Jährigen aus.

Im vergangenen Sommer sagte Ortega dem deutschen Branchenprimus angeblich ab, um weiter regelmäßig zu spielen. Ob sich an dieser Haltung in den vergangenen Monaten etwas geändert hat, ist offen. Sportlich wäre Ortega für die Münchner Torhüter-Riege sicherlich ein Gewinn.

Immerhin wehrt der Bielefelder in dieser Bundesliga-Saison bis dato 72,9 Prozent der gegnerischen Torschüsse ab. Zum Vergleich: Manuel Neuer kommt in dieser Statistik auf 70,3 Prozent.

Zudem hat Ortega gegenüber Münchens aktueller Nummer zwei Ulreich fußballerische Vorteile, gilt er doch mit dem Ball am Fuß als starker Torhüter. Jedoch müsste der FC Bayern für den ehemaligen 1860-Profi wohl tiefer in die Tasche greifen. Laut "Bild" verlangt Ortega jährlich mehr als die zwei Millionen Euro, die Ulreich momentan verdienen soll.

Ein perspektivischer Nachfolger für Neuer wäre Ortega angesichts seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters obendrein eher nicht.

FC Bayern muss wichtige Entscheidungen treffen

Fakt ist: So oder so steht der FC Bayern vor einem komplizierten Torhüter-Puzzle. Während es bei der Wahl zwischen Ulreich und Ortega letztlich "nur" um die mittelfristige Nummer zwei geht, ist die Zukunft Nübels besonders brisant.

Längst wird dessen Wechsel zum FC Bayern von vielen Beobachtern kritisch gesehen. "Neuer war und ist da, auf einem absoluten Top-Niveau, den konnte er doch auf absehbare Zeit nicht ersetzen", erklärte die Münchner Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff Ende Januar.

In den kommenden Wochen muss der FC Bayern wichtige Entscheidungen treffen. Die mögliche Vertragsverlängerung mit Neuer könnte dabei der erste Dominostein sein.

Jannik Kube