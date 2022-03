Medien: Geheimtreffen zwischen Haaland und Barca-Coach Xavi

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland hielt sich am Dienstag in München auf

Dass sich Erling Haaland am Dienstag ausgerechnet in München aufhielt, um sich von einem Spezialisten an seinem seit Wochen lädierten Oberschenkel untersuchen zu lassen, ist längst keine Neuigkeit mehr. Das, was der BVB-Superstar noch vor Ort in München gemacht haben soll, allerdings schon.

Wie aus spanischen Medienberichten hervorgeht, hat sich Haaland am Dienstag in München mit Vereinsvertretern eines europäischen Top-Klubs getroffen. Allerdings nicht, wie zunächst vermutet werden könnte, mit Bossen des FC Bayern. Vielmehr soll es zu einem Treffen mit den Verantwortlichen des FC Barcelona gekommen sein.

Die spanische Zeitung "L'Esportiu de Catalunya" vermeldete, dass sich Barcas Cheftrainer Xavi und Jordi Cruyff, der seit letztem Jahr im Management der Blaugrana arbeitet, mit Erling Haaland persönlich getroffen haben.

Vor allem die spanische Fußballlegende Xavi, der Barca in den letzten Wochen in die Erfolgsspur zurückgebracht hatte, soll versucht haben, Haaland mit der sportlichen Perspektive bei Barcelona einen Wechsel im kommenden Sommer schmackhaft zu machen.

Irres 195-Millionen-Euro-Paket für Haaland

Außerdem soll es neben dem Thema Fußball auch um die Finanzen gegangen sein. Der spanische Sender "Deportes Cuatro" berichtete in diesem Zusammenhang, dass sich die Blaugrana ein Gesamtpaket von 195 Millionen Euro für Haaland überlegt hat.

Nach den Wunschvorstellungen der Barca-Bosse soll Haaland für fünf Jahre bei den Katalanen unterschreiben. Im letzten Jahr dieser Laufzeit soll sich der Norweger dabei unglaubliche 55 Millionen Euro Jahresgehalt einstreichen, heißt es in dem Medienbericht. Zuvor winken 20, 30, 40 und 50 Millionen Euro Jahresgehalt, was in Summe 195 Millionen Euro bedeuten würden.

Ein Transfer der zuletzt verletzten Tormaschine soll vor allem bei Barca-Boss Joan Laporta "die oberste Priorität" sein, hieß es weiter.

Ob Barcelona aber ernsthafte Chancen hat, sich die Dienste des heiß begehrten Haalands tatsächlich zu sichern, ist nicht übermittelt. Zuletzt nahmen auch die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern und vor allem zu Real Madrid ebenfalls wieder merklich an Fahrt auf.