Bericht: Alles fix mit neuem Schalke-Hauptsponsor

Der FC Schalke 04 lief zuletzt mit dieser Übergangslösung auf den Trikots auf

Geht es jetzt auf einmal ganz schnell? Der FC Schalke 04 hat wie erwartet in dem Wohnungsunternehmen Vivawest einen neuen Hauptsponsor gefunden. Der Sponsorenvertrag soll mittlerweile in trockenen Tüchern sein.

Nach Informationen von "Sky" hat der Fußball-Zweitligist in den letzten Stunden und Tagen mit Hochdruck daran gearbeitet, den Deal mit dem regionalen Wohnungsanbieter endgültig klarzumachen.

Wie bereits im Vorfeld spekuliert, haben die Gelsenkirchener auch deutlichen Einnahme-Ausfällen zugestimmt, um die Zusammenarbeit mit Vivawest auf die Straße zu bringen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FC Schalke 04 die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Hauptsponsor, dem russischen Energie-Riesen Gazprom, offiziell beendet.

Seit dem war der Gazprom-Aufdruck von allen Trikots und sämtlicher Trainingskleidung bereits verschwunden. Pressesprecher Marc Siekmann erklärte allerdings noch am Donnerstag, es werde noch einige Zeit brauchen, bis die Aufschriften auch tatsächlich überall auf dem Vereinsgelände des FC Schalke entfernt sind.

Mit dem Aufdruck des neuen Sponsors soll es jetzt ebenfalls besonders schnell gehen. Laut "Sky" läuft der FC Schalke bereits am Samstagnachmittag im nächsten Pflichtspiel in den neuen Trikots auf.

Um 13:30 Uhr steht am Samstag das Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock an.

FC Schalke 04 steht geschlossen hinter Gazprom-Trennung

Sowohl die Jerseys, als auch der Mannschaftsbus, Bandenwerbung und alle weiteren wichtigen Aufdrucke sollen am Samstag schon mit dem neuen Hauptsponsor gebrandet sein, hieß es weiter.

Vivawest soll sich das Engagement bei den Königsblauen pro Jahr rund 4,5 Millionen Euro kosten lassen. Das ist lediglich die Hälfte des bisherigen Gazprom-Deals. Dennoch hatten sowohl die Vereinsführung, als auch die sportliche Abteilung sowie die Anhängerschaft des FC Schalke 04 geschlossen verkündet, voll und ganz hinter der Neuausrichtung des Klubs zu stehen.

Torjäger und Führungsspieler Simon Terodde hatte sogar erklärt, "sehr stolz" auf die Entscheidung des Vereins zu sein, mit dem russischen Konzern gebrochen zu haben.