Bericht: FC Schalke läuft mit "Friedens-Trikot" auf

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Der FC Schalke 04 präsentiert am Samstag wohl ein weiteres Sondertrikot

Der FC Schalke 04 hat in der laufenden Woche für viele Schlagzeilen gesorgt, nachdem er sich von seinem langjährigen Hauptsponsor Gazprom getrennt hatte. Am Samstag will der Bundesliga-Absteiger nun erstmals seinen neuen Premium-Partner und Sponsor präsentieren.

Bis zum Freitagabend hatte der FC Schalke die Zusammenarbeit mit dem nordrhein-westfälischen Wohnungsunternehmen Vivawest noch immer noch als offiziell vermeldet. Die Kooperation scheint aber längst in trockenen Tüchern zu sein.

Der Traditionsverein aus Gelsenkirchen hatte die Partnerschaft mit dem russischen Energie-Riesen Gazprom zuletzt aufgekündigt, nachdem die Russische Föderation unter Machthaber Vladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hatte.

Am letzten Zweitliga-Spieltag beim Karlsruher SC (1:1) war das Logo des russischen Großkonzern schon nicht mehr auf dem S04-Trikot zu sehen, stattdessen lief das Team von Cheftrainer Dimitrios Grammozis mit dem simplen Schriftzug "Schalke 04" auf der Brust auf.

Wie die "Bild" am Freitag vermeldet, wird es auch für das bevorstehende Heimspiel am Samstag gegen Hansa Rostock (ab 13:30 Uhr) wieder ein Sondertrikot der Königsblauen geben.

Sondertrikot des FC Schalke 04 für das Heimspiel gegen Hansa Rostock

Erstmals mit dem neuen Hauptsponsor Vivawest auf der Brust, wurde als weiteres Signal der Solidarität an die Menschen in der Ukraine ein "Friedens-Trikot" entworfen. Ein Bild davon veröffentlichte die Zeitung mit Verweis auf den FC Schalke ebenfalls am Abend. Wenig später kursierte es bereits durch die sozialen Medien.

Unter dem Logo des neuen Kooperationspartners soll der Slogan "GEmeinsam für Frieden" samt der Silhouette einer Friedenstaube zu sehen sein. Die ersten beiden Buchstaben sind dabei mit dem Hinweis auf das Gelsenkirchener Kürzel "GE" bewusst groß geschrieben. Offiziell vorgestellt werden soll das Sondertrikot erst am Tag des Heimspiels gegen Hansa Rostock.