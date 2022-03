Ibrahimovic vor Comeback im Spitzenspiel

AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Zlatan Ibrahimovic könnte in Neapel wieder zum Einsatz kommen

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic steht beim AC Mailand vor seinem Comeback.

Der 40-Jährige hat nach seinen wochenlangen Knieproblemen das Mannschaftstraining beim italienischen Ex-Meister wieder aufgenommen und soll im Kader für das Spitzenspiel am Sonntagabend bei der SSC Neapel stehen. Das gab Trainer Stefano Pioli bekannt.

"Von jetzt an sind alle Spiele entscheidend. Wir müssen wettbewerbsfähig sein", sagte Pioli. Milan ist punktgleich mit Neapel Dritter in der Serie A. Titelverteidiger Inter Mailand führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf das Duo an.