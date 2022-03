Medien: Drei Namen auf Bayerns Mittelfeld-Shortlist

Fabrizio Corradetti / ipa-agency via www.imago-ima

Ruiz soll erneut im Fokus des FC Bayern stehen

Die Personalplanungen des FC Bayern für die kommende Saison laufen im Hintergrund schon lange auf Hochtouren. Gesucht wird unter anderem ein neuer Mittelfeldspieler. Drei Kandidaten sollen es auf die Shortlist geschafft haben.

Die Zeit von Marc Roca und Corentin Tolisso im Trikot des FC Bayern läuft im kommenden Sommer wohl ab. Sowohl der Spanier als auch der Franzose stehen vor einem Abschied aus München. Und obwohl sie nicht zu den unumstrittenen Leistungsträgern gehören, würden sie eine Lücke hinterlassen, die der Rekordmeister unbedingt schließen will. Dafür kommen spanischen Medien zufolge drei Kandidaten infrage.

Das Portal "fichajes" will die drei Mittelfeldspieler kennen, die es in die engere Auswahl der Münchner geschafft haben.

Einer der Kandidaten ist demnach Boubacar Kamara von Olympique Marseille. Ein Vorteil des 22-Jährigen, hinter dem auch der BVB her sein soll: Er wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Kamara wurde in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, der Kontakt, so heißt es, soll nie ganz abgerissen sein.

Napoli- und Leicester-Stars im Visier des FC Bayern?

Ebenfalls Teil der Münchner Shortlist ist dem Bericht zufolge Fabián Ruiz vom SSC Neapel. Der spanische Nationalspieler ist beim italienischen Spitzenteam unumstrittener Stammspieler und soll eine Luftveränderung anstreben.

An Ruiz sollen die Münchner schon vor einigen Jahren sehr interessiert gewesen sein. Gut möglich, dass der FC Bayern auch in seinem Fall bei einer Vertragsrestlaufzeit von nur noch einem Jahr ebenfalls auf ein Schnäppchen hofft.

Dritter und letzter Kandidat auf der Shortlist ist der Belgier Youri Tielemans vom englischen Erstligisten Leicester City. Auch sein Vertrag läuft nur bis 2023, auch er sucht angeblich nach einer neuen Herausforderung bei einem Top-Verein.