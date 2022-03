Nach Heim-Blamage: Schalke trennt sich von Grammozis!

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Dimitrios Grammozis ist seinen Job beim FC Schalke 04 offenbar los

Der FC Schalke 04 zieht die Reißleine: Nach der peinlichen 3:4-Heimpleite gegen Kellerkind Hansa Rostock haben sich die Königsblauen von Trainer Dimitrios Grammozis getrennt.

Am Sonntagmorgen bestätigte der Verein die Freistellung. Auch Assistent Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort müssen ihre Posten räumen.

#S04-Update: Dimitrios Grammozis ist ab sofort freigestellt, gleiches gilt für seinen Assistenten Sven Piepenbrock sowie Torwarttrainer Wil Coort.



Mehr dazu auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) 6. März 2022

"Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt", begründete Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder die Maßnahme.

Vorstand Peter Knäbel ergänzte: "Der Mannschaft mangelte es seit Jahresbeginn an der notwendigen Konstanz, sowohl was Resultate, aber insbesondere auch die zentralen Leistungsparameter betrifft. Es ist gerade diese Konstanz, die Teams, die aufsteigen wollen, benötigen. Von der Qualität des Kaders sind wir weiterhin überzeugt. Doch um im Kampf um die Spitzenplätze erfolgreich sein zu können, benötigen wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die wir thematisiert, aber nicht gesehen haben."

Im Laufe des Montags will S04 die Öffentlichkeit über "das weitere Vorgehen" informieren. Ob ein neuer Trainer schon bereit steht, ist unklar.

FC Schalke 04 könnte den Anschluss verlieren

Durch die jüngste Niederlage sind die Knappen in der Tabelle auf Rang sechs abgerutscht, sechs Punkte hinter den beiden Spitzenteams FC St. Pauli und SV Darmstadt 98. Am Mittag kann Werder Bremen sogar noch auf sieben Zähler davonziehen.

Grammozis hatte das Traineramt auf Schalke vor rund einem Jahr übernommen, den Abstieg des Ruhrpott-Klubs aus der Bundesliga aber nicht mehr abwenden können.

Der Neustart im Unterhaus verlief ebenfalls nicht reibungslos, in Fankreisen war der Übungsleiter daher schon länger umstritten. Nun geht seine Zeit in Gelsenkirchen zu Ende.