"Wo ist der Führungsspieler?": Freund ledert gegen Bayern

Steffen Freund sieht beim FC Bayern derzeit große Defizite

Im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen ließ der FC Bayern am Samstag beim 1:1 einmal mehr in diesem Jahr Punkte liegen und offenbarte dabei teilweise eklatante Schwächen in der Defensive. BVB-Legende Steffen Freund geht mit dem Rekordmeister deshalb hart ins Gericht.

"Nach dem Tor von Müller hat man gesehen, wie schnell Bayern wackelt. Das hat mich schon überrascht. Da gibt es Probleme, wenn die Mannschaft gerade eine schwächere Phase hat. Dann lassen sie Riesenchancen zu", kritisierte der 52-Jährige am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Die Münchner hatten im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten stark begonnen und waren durch ein Tor von Niklas Süle in Führung gegangen (18.). Ein Eigentor von Thomas Müller brachte die Werkself allerdings zurück ins Spiel (36.).

In der Phase vor der Pause verlor die Hintermannschaft des Rekordmeisters in der Folge komplett die Ordnung und hätte beinahe weitere Gegentreffer zugelassen. Insbesondere Sommer-Neuzugang Dayot Upamecano stand mehrere Minuten lang völlig neben sich.

Für Freund sind die Nachlässigkeiten in der Abwehr eine Frage der Qualität, aber eben auch der Hierarchie in der Hintermannschaft. "Wo ist denn jetzt der Führungsspieler in der Abwehr? Hummels und Boateng, die waren das vielleicht auch zusammen, die sind jetzt nicht mehr da", urteilte er.

FC Bayern in der Champions League kein Anwärter?

Insgesamt sieht der Europameister von 1996 die Sorgen aufgrund einer verfehlten Transferpolitik als hausgemacht an, die auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit des FC Bayern in Mitleidenschaft ziehen könnte.

"Süle ist nächstes Jahr weg, Upamecano hat noch nicht die Form, Hernández war gesperrt und kann auch kein Führungsspieler sein. Dann wird es schon relativ eng. Da fehlt ein ganz wichtiges Mosaik-Steinchen, um wieder die Champions League gewinnen zu können", mahnte Freund an.

Der Rekordmeister hatte im vergangenen Sommer mit David Alaba und Jérôme Boateng zwei Stützen in der Innenverteidigung ablösefrei verloren. Kommenden Sommer verlässt auch Niklas Süle - der aktuell vermutlich beste Abwehrspieler im Kader - nach Ende seines Vertrags den Verein.