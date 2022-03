Leipzig trifft im Halbfinale auf Union - HSV mit Heimspiel

IMAGO/Joachim Sielski

RB Leipzig bekommt es mit Union Berlin zu tun

Auf dem Weg zum ersten großen Titel trifft Topfavorit RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals auf Union Berlin. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend durch Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte im Rahmen der "ARD-Sportschau".

Im zweiten Halbfinale hat der letzte im Wettbewerb verbliebene Zweitligist ein Heimspiel: Der Hamburger SV empfängt den SC Freiburg. Gespielt wird am 20. und 21. April, ehe das Finale am 21. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion stattfindet.

Leipzig hatte sich am Mittwoch souverän beim Zweitligisten Hannover 96 (4:0) durchgesetzt und könnte mit einem Sieg nach 2019 und 2021 zum dritten Mal ins Endspiel einziehen. Erstmals seit neun Jahren steht auch Freiburg nach seinem Last-Minute-Erfolg in der Verlängerung beim VfL Bochum (2:1) wieder in der Vorschlussrunde.

Der HSV, der als einziger Halbfinalist bereits den Pokal gewinnen konnte, hatte sich im einzigen Zweitligaduell gegen den Karlsruher SC (3:2 i.E.) ebenfalls für das Halbfinale qualifiziert, Union Berlin hatte bereits am Dienstag einen 2:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli gefeiert.

Die beiden Dauer-Finalisten Bayern München (2. Runde) und Borussia Dortmund (Achtelfinale) waren bereits früh gescheitert.

Kracher für die Bayern-Frauen

Bei den Frauen muss das Team vom VfL Wolfsburg auf dem Weg zum achten Titel hintereinander im Halbfinale zu Meister Bayern München reisen.

Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer 04 Leverkusen gegen Turbine Potsdam. Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen, das Endspiel findet am 28. Mai in Köln statt.