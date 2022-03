Erneute heftige Kritik an Bayern-Sorgenkind Upamecano

IMAGO/Markus Fischer

Kommt beim FC Bayern noch nicht richtig in Tritt: Dayot Upamecano

Im Top-Duell des 25. Bundesliga-Spieltags trennten sich der FC Bayern und Bayer Leverkusen unentschieden. Ein früherer Profi der Werkself sah die Gäste sogar nah an einem Sieg. Grund dafür waren altbekannte Defensivschwächen auf Seiten der Münchner.

Vor dem Anpfiff wären viele Bayer-Fans mit einem Punkt beim souveränen Tabellenführer sicher zufrieden gewesen, nach Spielende überwog mancherorts jedoch der Eindruck, dass an diesem Samstagnachmittag mehr drin gewesen wäre als ein 1:1 (1:1).

Auch der frühere Leverkusener Erik Meijer teilt diese Meinung. In einem Gastbeitrag für den "kicker" zeigte sich der Niederländer zwar erfreut über den Punktgewinn seines Ex-Klubs, sah aber auch eine vergebene Chance. Dem 52-Jährigen zufolge habe der FC Bayern Schwächen gezeigt, die noch härter hätten bestraft werden müssen.

FC Bayern: Erneute Kritik an Upamecano

Meijer erlebte nach eigenen Angaben eine "Bayern-Abwehr, in der Niklas Süle gut und befreit aufspielt, aber in der er mit Dayot Upamecano einen Partner in der Innenverteidigung hat, der im Prinzip fast die ganze Zeit nach seiner Form sucht, die er in Leipzig hatte".

Dem zuletzt vielkritisierten Upamecano traut Meijer zwar zu, seine Top-Verfassung wieder erreichen zu können, einige Fragezeichen bleiben dennoch.

"Wie viel Geduld bringen sie in München auf, wie viel Zeit geben sie ihm?", fragte der frühere Stürmer, der den Münchnern einen neuen Abwehr-Stabilisator ans Herz legte: "Vielleicht sollte Bayern sich doch um Antonio Rüdiger bemühen, an dessen Seite Upamecano reifen könnte."

FC Bayern: Meijer vermisst Davies' Impulse

Laut Meijer ist dem Team von Trainer Julian Nagelsmann derweil anzumerken, dass ein wichtiger Impulsgeber auf dem Flügel seit einer Weile ausfällt.

"Es ist deutlich zu sehen, wie sehr Alphonso Davies dem FC Bayern fehlt, er hat in 'Roadrunner'-Manier so viele Bälle abgelaufen und Situationen geklärt, dass Fehler der Nebenleute kaschiert wurden", verdeutlichte der heutige TV-Experte.