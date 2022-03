Matthäus rechnet knallhart mit Kahn und Salihamidzic ab

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Kein Freund der jüngsten Personalentscheidungen beim FC Bayern: Lothar Matthäus

Als ehemaliges Aushängeschild des Vereins steht Lothar Matthäus dem FC Bayern immer noch nah. Zuletzt fiel der Rekord-Nationalspieler jedoch häufiger mit kritischen Aussagen über seinen Ex-Klub und dessen Führungspersonal auf. Auch am Sonntagabend nahm der 60-Jährige bei einem TV-Auftritt kein Blatt vor den Mund.

Bevor im Top-Spiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag der Ball rollte, überraschte der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn mit nebulösen Statements über den Stand im Vertragspoker mit Torjäger Robert Lewandowski.

Eine Art und Weise, mit der Lothar Matthäus offenkundig wenig anfangen kann. "Lewandowski gehört zum FC Bayern. Wenn Uli Hoeneß noch da wäre, hätte er nach dem Kahn-Interview gesagt: 'Hey, morgen früh kann er in meinem Büro sofort seinen Vertrag verlängern'. Da sind klarere Worte gesagt worden", stellte der Weltmeister von 1990 in der Talk-Sendung "Sky90" klar.

Matthäus beklagte die "Rumschieberei" der FCB-Bosse und warnte, dass diese "Unruhe in der Kabine verursachen" könne. Von Kahn und Co. wünsche er sich generell "ein bisschen mehr Emotion und mehr klare Antworten".

FC Bayern: Kritik an Verhandlungs-Taktik der Bosse

Dass nach jetzigem Stand in Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller gleich drei absolute Eckpfeiler des Teams nach der kommenden Saison ohne Kontrakt dastünden, sei alles andere als ideal, betonte Matthäus.

"Ich weiß nicht, in welche Richtung Oliver Kahn weiter gehen will. Aber die Verhandlungen mit diesen drei Spielern zeigen doch, dass sich da etwas verändert hat. Früher hätte man Klarheit gehabt zu dem Zeitpunkt. Alle drei stehen im Leeren", mahnte der 60-Jährige an.

Auch an der Transfer-Politik von Hasan Salihamidzic hat Matthäus einiges auszusetzen. Mit dem Sportvorstand war er jüngst bereits verbal aneinandergeraten, Auslöser war Matthäus' scharfe Kritik an den Abwehrspielern Dayot Upamecano und Lucas Hernández. Diesmal knöpfte er sich Bouna Sarr vor.

Die Verpflichtung des Rechtsverteidigers sei eine "falsche Idee" gewesen, monierte Matthäus, der den senegalesischen Nationalspieler weiterhin als "Fremdkörper" sieht.

Lothar Matthäus hätte Ex-Gladbach-Star gerne beim FC Bayern gesehen

Darüber hinaus hätten Salihamidzic und seine Mitstreiter im Winter eine günstige Gelegenheit verpasst, einen in der Bundesliga etablierten Mittelfeld-Star für vergleichsweise kleines Geld zu holen.

"Wenn ich als Bayern München weiß, dass ich auf dieser Position mit Leon Goretzka einen verletzten Spieler habe - Sabitzer ist noch nicht eingeschlagen, Roca hat noch nicht die Leistung gebracht und Tolisso ist verletzungsanfällig - dann muss ich einen Zakaria, der auch noch ein Perspektivspieler ist, holen", spielte Matthäus auf den im Januar zu Juventus Turin gewechselten Ex-Gladbacher an.

In diesem Fall habe der Verein am falschen Ende gespart. "Den wegen fünf Millionen Euro nicht zu holen, wo ich andere für wesentlich mehr Millionen geholt habe, die aber nur auf der Bank oder Tribüne sitzen - da muss ich sagen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen", lautete das vernichtende Urteil des einstigen Profis.