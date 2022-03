Abramovich-Aus bei Chelsea mit Folgen für Werner und Co.?

James Marsh/Shutterstock via www.imago-images.de

Timo Werner (l.) und Kai Havertz spielen seit 2020 beim FC Chelsea

Der FC Chelsea steht nach dem Rückzug des russischen Oligarchen Roman Abramovich zum Verkauf. Der bevorstehende Eigentümer-Wechsel hat beim FC Chelsea Auswirkungen auf die personelle Planung. Für die drei deutschen Nationalspieler Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner dürfte die sportliche Perspektive wohl unterschiedlich aussehen.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt auch im Sport für Konsequenzen. So kündigte Roman Abramovich an, den FC Chelsea nach fast 20 Jahren abzugeben.

"Für mich ging es nie um Geschäft oder Geld, sondern um die reine Leidenschaft für den Fußball und den Verein", begründete der Oligarch seine Entscheidung und kündigte zudem an: "Darüber hinaus habe ich mein Team angewiesen, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen, in die alle Nettoerlöse aus dem Verkauf fließen werden. Die Stiftung wird allen Opfern des Krieges in der Ukraine zugutekommen."

Laut dem "kicker" glauben einige Analysten, dass Abramovich gut daran täte, den FC Chelsea "für die Hälfte der rund 3,5 Milliarden Euro zu verkaufen, die er eigentlich generieren will". Geld für große Transfers sowie teure Spielergehälter könnten für den englischen Erstligisten in Zukunft somit zum Problem werden.

Mit Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Timo Werner sind auch drei deutsche Nationalspieler in London angestellt. Während Rüdiger mit den Verantwortlichen derzeit um eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags pokert, sind Havertz und Werner noch bis 2025 an den amtierenden Champions-League-Sieger gebunden.

Droht Werner beim FC Chelsea das Aus?

Das Offensivduo spielt bei den Blues unterschiedliche Rollen. Havertz zählt unter Trainer Thomas Tuchel zum Stammpersonal. Erst am Samstag traf der Mittelfeldmann im Ligaspiel gegen den FC Burnley (4:0) doppelt.

Werner kommt beim FC Chelsea hingegen zumeist nur als Joker zum Einsatz. Allerdings soll der 26-Jährige dem "kicker" zufolge ein "üppiges Gehalt" verdienen. Deshalb könnte es dazu kommen, dass sich der FC Chelsea den Angreifer "vielleicht nicht mehr leisten möchte".

Jedoch dürften konkrete Planungen erst nach Abramovichs Verkauf starten.