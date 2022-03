FC Bayern nimmt Champions-League-Rekord ins Visier

nordphoto GmbH / Straubmeier via www.imago-images.

Am Dienstagabend empfängt der FC Bayern den Kontrahenten aus Salzburg

Der FC Bayern München zeigte sich zuletzt weit von seiner Bestform entfernt, kam gegen Eintracht Frankfurt (1:0) und Bayer Leverkusen (1:1) in der Bundesliga nur zu dürftigen Resultaten. Im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen RB Salzburg soll es am kommenden Dienstag (ab 21:00 Uhr) endlich wieder besser laufen. Schließlich winkt den Münchnern dabei ein einmaliger Königsklassen-Rekord.

Nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Salzburg vor drei Wochen will der FC Bayern mit einem klaren Heimsieg am Dienstagabend für eindeutige Verhältnisse sorgen. Wieder zu den besten acht Teams in Europa zu gehören und das Viertelfinal-Ticket zu lösen, ist das klare Ziel für den deutschen Branchenprimus.

Setzen sich die Münchner gegen den Gast aus Österreich durch, stehen sie zum insgesamt 20. Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale der Champions League. Eine Marke, die noch kein anderer Klub bisher erreicht hat.

FC Bayern zu Hause bislang makellos in der Champions League

Bisher hat sich der FC Bayern in den Heimspielen in der Allianz Arena in der Königsklasse in der laufenden Spielzeit überhaupt keine Blöße gegeben. Dynamo Kiew (5:0), SL Benfica (5:2) und der FC Barcelona (3:0) wurden allesamt aus dem heimischen Stadion gefegt. Alleine Weltfußballer Robert Lewandowski hat in diesen drei Partien satte fünf Tore geschossen.

Die letzte Niederlage in einem Champions-League-Heimspiel datiert vom 7. April des letzten Jahres. Damals nahm Paris Saint-Germain erfolgreich Revanche für die im Sommer 2020 erlittene Final-Pleite in der Königsklasse und siegte in München mit 3:2.

Gegen RB Salzburg will das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann aber keine Zweifel aufkommen lassen. Das bisher einzige Heimspiel in der Klubgeschichte gegen die Roten Bullen endete am 25. November 2020 mit einem ungefährdeten 3:1-Heimsieg für den deutschen Rekordmeister.