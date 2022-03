Nagelsmann stärkt schwächelnden Sané - Neuer vor Comeback

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann trifft mit dem FC Bayern erneut auf RB Salzburg

Kapitän Manuel Neuer kehrt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstag (21:00 Uhr/Amazon Prime) in das Tor des FC Bayern München zurück. Trainer Julian Nagelsmann nahm seine Mannschaft vor dem wichtigen K.o.-Spiel in die Pflicht.

"Ich finde, dass uns die Balance für drei, vier Spiele abhanden gekommen ist. Gegen Leverkusen war das wieder besser. Da war das etwas zulasten des Punches. Das ist immer eine Gratwanderung", mahnte der Coach am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an.

Die teilweise haarstäubenden Fehler in der Defensive - insbesondere von Innenverteidiger Dayot Upamecano - verbuchte er ebenfalls unter diesem Punkt: "Es geht aber einfach um 50:50-Situationen in der Abwehr, die wir nicht richtig entscheiden."

Hoffnung macht dem Rekordmeister indes die bevorstehende Rückkehr von Manuel Neuer. "Manu wird spielen können, darüber sind wir alle sehr froh", sagte Nagelsmann. Neuers Bedeutung für den Klub, die Mannschaft und ihn als Coach sei "selbsterklärend", auch wenn es dessen Ersatz Sven Ulreich "gut gemacht" habe, ergänzte er.

Neue Chance für Leroy Sané?

Neuer hatte wegen einer Meniskus-OP die vergangenen fünf Pflichtspiele der Bayern verpasst, darunter das Hinspiel (1:1) in Salzburg. Zuletzt war er am 5. Februar in der Bundesliga gegen RB Leipzig (3:2) zum Einsatz gekommen.

Auch Routinier Thomas Müller fand für den "exzellenten Vertreter" Ulreich lobende Worte, betonte aber: "Wenn ein Manuel Neuer im Tor steht, hat der Gegner vielleicht noch mal ein anderes Mindset." Neuer sei einer für die "Unhaltbaren" und "natürlich ganz wichtig".

Leroy Sané darf sich nach schwierigen Wochen ebenfalls Hoffnungen auf einen Einsatz machen. "Selbst wenn er aber nicht seine beste Verfassung hat, genießt er unser Vertrauen. Stand jetzt würde er spielen und dann hoffentlich auch ein sehr gutes Spiel machen", kündigte Nagelsmann an, wenngleich er einräumte, noch nicht endgültig über die Aufstellung entschieden zu haben.

Verzichten muss der FC Bayern derweil auf Alphonso Davies (Herzprobleme), Leon Goretzka (Hüfte) und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss).

Alle Aussagen aus der PK zum Nachlesen:

+++ Nagelsmann über die Bedeutung des Trainings +++

"Ich halte es so, dass sich die Spieler wohlfühlen. Man arbeitet schon gerne als Trainer. Das hat viel damit zu tun, dass man den Weg zum Spiel hin entfaltet. Während des Spiels geht des dann eher ums Coaching. Ich bin lieber Trainer als Coach."

+++ Nagelsmann über die jungen Spieler bei Salzburg +++

"Es gibt viele interessante Spieler auch bei Liefering, die sicher den Weg in die Top-Ligen gehen werden. Das wird es auch in Zukunft geben, dass ein Spieler von Salzburg mal wieder bei Bayern landet."

+++ Nagelsmann über die Balance +++

"Ich finde, dass uns die Balance für drei, vier Spiele abhanden gekommen ist. Gegen Leverkusen war das wieder besser. Da war das etwas zulasten des Punches. Das ist immer eine Gratwanderung. Es geht aber einfach um 50:50-Situationen in der Abwehr, die wir nicht richtig entscheiden. In diesen Entscheidungen sind wir immer noch so drinnen: Ich nehme lieber die spielerische Lösung und dann geht das mal gut und mal nicht."

+++ Nagelsmann über Leroy Sané +++

"Grundsätzlich ist es ein Spieler, auf den ich ungern verzichte, weil er die Qualität hat, Spiele zu entscheiden. Ich habe mich für morgen noch nicht entschieden. Wir brauchen ihn in seiner besten Verfassung, dann ist er kaum zu verteidigen. Selbst wenn er aber nicht seine beste Verfassung hat, genießt er unser Vertrauen. Stand jetzt würde er spielen und dann hoffentlich auch ein sehr gutes Spiel machen."

+++ Nagelsmann über die Frage nach Dreier- oder Viererkette +++

"Ich habe da schon eine klare Struktur, wie ich daran gehe und das ist der Spieler. Wie fit ist er, auf welcher Position fühlt er sich gerade wohl. Ich würde eine Grundordnung nie über die Stärken meiner Spieler legen. Ich versuche dann immer eine Analyse zu machen, ist der Gegner stärker oder schwächer als wir und stelle entsprechend viele Offensivspieler auf."

+++ Nagelsmann über den Vergleich von Salzburg und der Bundesliga +++

"Ich finde Salzburg schon seit Jahre eine gute Mannschaft, die eine klare Idee hat. Es ist nie so ganz leicht, das zu verteidigen, wenn du die Spielertypen hast, die pressen und schnell sind. Sie wollen aber nicht immer nur lang schlagen, sondern haben auch die Qualitäten, Fußball zu spielen. Ob sie in der Bundesliga um die Meisterschaft spielen würden, weiß ich nicht. Aber sie würden eine gute Rolle spielen."

+++ Nagelsmann über Salzburg +++

"Ich glaube, dass es schon Parallelen gibt zum Hinspiel. Sie werden aber nicht blindlinks anlaufen. Sie hatten viele Coronafälle und konnten nicht voll trainieren. Man hat im Hinspiel schon gemerkt, dass sie nach 60 Minuten müde wurden. Das ist unsere Aufgabe, das Tempo hochzuhalten und darauf vorbereitet zu sein."

+++ Nagelsmann über die Bedeutung des Spiels +++

"Natürlich ist es schon ein besonders Spiel. Wenn es nicht positiv ausgeht, dann ist es keine besondere Saison. Ich bin aber kein Schwarzmahler. Ich gehe nicht davon aus. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir ein gutes Spiel machen und weiterkommen. Das ist unser Anspruch. Ich bin mir sicher, dass jeder Spieler dieses Selbstverständnis hat."

+++ Nagelsmann über den Faktor Lewandowski +++

"Wenn du einen Lewy in der Mannschaft hast, dann ist es immer ratsam, ihn mit Bällen zu versorgen. Er hatte im Hinspiel schon viel Raum, hat aber zu wenige Bälle bekommen. Das haben wir nochmal thematisiert und trainiert. Es kommt aber nicht nur auf ihn an, sondern auch auf die Spieler neben ihm."

+++ Nagelsmann über die Kommunikation in der Abwehr +++

"Kommunikation ist wichtig, keine Frage. Wenn man kommuniziert, unterstützt man den Mitspieler. Noch wertvoller ist, dass man sich dadurch selbst unterstützt, weil man die Position analysiert und immer wachsam ist. Das hilft schon. Wir haben da mit David Alaba jemanden verloren, der extrem viel gesprochen hat. Jetzt haben wir Spieler, die das nicht gewohnt sind. Das muss man reinwachsen. Manche Spiele sind aber auch nicht der Typ, die wachsen da nie rein. Das ist völlig wertfrei."

+++ Nagelsmann über die Defizite gegen Leverkusen +++

"Wir haben gegen Leverkusen nicht die volle Kontrolle verloren. In der zweiten Halbzeit hatten wir teilweise zu viel Spielkontrolle, da ist dann immer die Gefahr, dass du einen Konter bekommst gegen einen konterstarke Mannschaft."

+++ Nagelsmann über das Neuer-Comeback +++

"Wenn über Nacht nichts passiert, dann wir der spielen können. Das sind wir sehr froh drüber. Über die Bedeutung von Manuel ist viel gesprochen worden. Ulreich hat das gut gemacht, trotzdem versteht er auch, dass wir alle glücklich sind, dass Manuel wieder spielen kann."

+++ Weiter geht es mit Nagelsmann +++

Nun übernimmt Trainer Julian Nagelsmann das Mikrofon und wird Fragen beantworten.

+++ Müller über die Corona-Fälle bei Salzburg +++

"Wir haben es mitbekommen, auch weil ich selbst auf Spurensuche war, wo ich es her habe. Wichtig ist zu sehen: Es waren viele Spieler eine Woche raus. Es ist bei jeden unterschiedlich, wie stark die Krankheit war. Es ist für Salzburg sicherlich kein Vorteil, bei uns aber auch kein großes Thema.

+++ Müller über Adeyemi +++

"Ich glaube seine Stärken sind offensichtlich. Er hat enormen Speed, einen guten Torabschluss. Er ist nicht nur der klassische Flügelflitzer, er kann auch was im Strafraum. So wie ich ihn einschätze, macht er sich auch in der aktuellen Phase keine großen Kopf. Er hat diesen Schuss Selbstvertrauen und die Situation stachelt ihn an."

+++ Müller über die Bedeutung des Spiels +++

"Natürlich freut es uns. Diese Wochen Bundesliga auf Bundesliga, das sind wir nicht gewohnt. In der ersten Saisonphase geht es Samstag-Mittwoch-Samstag durch. Das ist der Rhythmus, den wir kennen. Deshalb freue ich mich schon, dass es weitergeht. Die Verantwortung ist uns schon bewusst, was wir morgen erreichen können. Wir können in diesem Spiel für jeden sichtbar etwas gewinnen. Deshalb genieße ich die Situation."

+++ Müller über das Mindset +++

"Man hat im Hinspiel gesehen, was Salzburg kann in Kombination mit ihrem Publikum und auch mit dem Spielverlauf - der ist für uns jetzt nicht optimal verlaufen. In der zweiten Halbzeit waren wir schon am Drücker. Es wirkte schon so, dass wir verwundbar sind. Aber ich nehme dieses Beispielen einer starken Salzburger Mannschaft eher mit. Natürlich hat Salzburg auch Stärken, wir haben auch Respekt. Wir verstecken uns aber nicht."

+++ Müller über den wackelnden Upamecano +++

"Ich sehe schon, dass er viele positive Situationen gezeigt hat. Seine Top-Qualitäten sind das Verteidigen. Das Problem ist, man merkt manchmal gar nicht, wie gut Verteidiger Sachen wegverteidigen. Das ist das Los des Verteidigers. Dass da zu viele Fehler drin waren, haben wir alle gesehen. Da geht es auch darum, das Risikomanagement anders darzustellen. Wir wollen eine spielerische Mannschaft sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir aus dem eigenen Strafraum rausdribbeln müssen. Da müssen wir ihm als Mannschaft vielleicht nochmal mehr Vertrauen geben."

+++ Müller über den starken Niklas Süle +++

"Niki ist gut drauf, vielleicht auch dadurch, dass die Fronten jetzt geklärt sind. Mich hat es sehr gefreut, dass er das Tor gemacht hat und sich den Respekt der Zuschauer verdient hat. Seine Stärken sind natürlich in der Zweikampfführung. Das hat er in den letzten Wochen sehr gut gemacht. Außerdem hat er auch die Ruhe am Ball. Ich hoffe, dass er die Form halten kann."

+++ Müller über die Ladehemmungen bei Lewandowski +++

"Ich glaube, dass wir unser Offensivspiel vielleicht etwas modifizieren wollen und müssen. Aber grundsätzlich ist er gut drauf."

+++ Müller über den Druck vor dem Spiel +++

"Wir haben natürlich den Druck, wir müssen, wir wollen weiterkommen. Wenn wir morgen weiterkommen, dann kann die Saison eine sehr gute werden. Ich beschäftige mich nicht mit dem Ausscheiden. Wir haben eine große Möglichkeit, wir spielen zu Hause. Deshalb sehe ich die Vorzeichen gut.

+++ Müller über das Risikomanagement +++

"Aus meiner Sicht bringen wir uns oft durch eigene Fehler ein bisschen in Probleme. Da geht es darum, in welchen Zonen will ich die riskante Version wählen und wo muss ich mal den langen Ball oder Befreiungsschlag wählen. Und das risikorieche Kurzpassspiel kommt dann erst in einer anderen Zone, wo mehr Kontrolle ist. Das wird ein Schlüssel sein für die nächsten Wochen, dass wir das Risikomanagement anders angehen."

+++ Müller über das Neuer-Comeback +++

"Wir hatten mit Sven Ulreich einen exzellenten Vertreter im Tor - sowohl von dem, was er gehalten als auch von der Ausstrahlung. Ich finde er hat das richtig gut gemacht. Deshalb wird sich nicht großartig was verändern. Aber es schadet nicht, wenn er dabei ist."

+++ Müller über sein Eigentor +++

"Das mit dem Eigentor, da hätte ich natürlich gern verzichtet. Dadurch, dass wir 1:1 gespielt haben, konnte ich es noch verkraften. Ich habe mir das selber keinen großen Kopf gemacht. Hätte man mit einer besseren Kommunikation sicher verhindern kommen."

+++ Los geht's +++

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg. Los geht es mit Thomas Müller.

+++ Königsklasse als Geldquelle - FC Bayern vor Millionenspiel +++

Nach den gewaltigen finanziellen Einbußen in zwei Jahren Corona-Pandemie geht es für den FC Bayern in der Champions League gegen RB Salzburg neben dem sportlichen Weiterkommen auch um sehr viel Geld. Der Einzug ins Viertelfinale würde von der UEFA mit einer weiteren Prämie von 10,6 Millionen Euro honoriert.

Nach der Gruppenphase mit sechs Siegen und dem Achtelfinaleinzug hatte der Deutsche Meister in Europas Königsklasse bereits 78,42 Millionen Euro allein an UEFA-Prämien eingenommen. Dazu kommen noch ein zweistelliger Millionenbetrag aus dem sogenannten Marktpool, dessen Summe erst am Saisonende feststeht, sowie Zuschauereinnahmen.

Ein Vorstoß ins Halbfinale würde von der UEFA mit weiteren 12,5 Millionen belohnt. Der Finalsieger am 28. Mai im Stade de France von Paris erhält dann nochmals 20 Millionen Euro. Die Bayern könnten also in dieser Spielzeit weit über 100 Millionen Euro erlösen.

+++ FC Bayern muss auf Sieg spielen - Neuer fraglich +++

Das Last-Minute-Tor von Kingsley Coman beim 1:1 im Hinspiel vor drei Wochen in Salzburg ist für den FC Bayern nicht mehr so wertvoll wie in früheren Europapokalzeiten. Die Auswärtstorregel wurde vor dieser Saison abgeschafft. Damit würde den Bayern im Rückspiel gegen RB Salzburg ein 0:0 nicht reichen. Das Spiel ginge dann in eine Verlängerung.

Die Münchner werden aber ohnehin im eigenen Stadion voll auf Sieg spielen. "Wir wollen in die nächste Runde und haben die Qualität, das zu schaffen. Wir müssen gewinnen", sagte Abwehrchef Niklas Süle.

Offen ist, ob Kapitän Manuel Neuer nur 30 Tage nach der Operation am rechten Knie sein Comeback im Münchner Tor geben wird.