Eintracht Frankfurt will offenbar zwei Stars halten

osnapix via www.imago-images.de

Djibril Sow (l.) und Daichi Kamada (m.) könnten bei Eintracht Frankfurt verlängern

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt setzen trotz der bislang durchwachsenen Saison auf Konstanz. Sportvorstand Markus Krösche verhandelt offenbar mit zwei weiteren Stammspielern, um sie langfristig an den Verein zu binden.

Wie "Bild" berichtet, möchte Eintracht Frankfurt Daichi Kamada und Djibril Sow jeweils von einer Vertragsverlängerung überzeugen. Demnach sollen beide Mittelfeldspieler dem Verein bereits signalisiert haben, bleiben zu wollen.

Während Kamada noch bis 2023 an Eintracht Frankfurt gebunden ist, läuft Sows aktuelles Arbeitspapier sogar bis 2024. Dennoch möchte Sportvorstand Markus Krösche dem Bericht zufolge schnell handeln.

Dem Boulevardblatt zufolge hat Sow in seinem laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro. Durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie könnte diese Summe bei einer Verlängerung aber nach unten angepasst werden, heißt es.

Der zentrale Mittelfeldmann spielt seit 2019 bei den Hessen und ist als Abräumer vor der Abwehrkette gesetzt.

Auch Kamada steht unter Trainer Oliver Glasner zumeist in der Startelf. In der Vergangenheit wurde der 25-Jährige immer wieder mit einem Wechsel nach Italien oder England in Verbindung gebracht, ein Vollzug kam aber nie Zustande. Deshalb könnte der Japaner nun doch Eintracht Frankfurt erhalten bleiben.

Bleibt Tuta Eintracht Frankfurt erhalten?

Zuletzt hat der Bundesligist bereits Verhandlungen mit Verteidiger Tuta aufgenommen. "Ja, die Vertragsverlängerung bei Eintracht ist ein Thema. Ich wollte immer für einen großen, erfolgreichen Klub spielen, wie es die Eintracht ist. Ich bin sehr froh, wie die Dinge für mich hier laufen", verriet der 22-Jährige gegenüber "Bild". Der derzeitige Kontrakt des Brasilianers ist noch bis 2023 datiert.

Ob Eintracht Frankfurt seine Stammkräfte von einem langfristigen Verbleib überzeugen kann, dürfte letztlich auch vom sportlichen Abschneiden abhängen.

In der Bundesliga muss sich die SGE als Tabellenzehnter noch steigern, um in der kommenden Saison erneut auf internationaler Ebene aufzulaufen.