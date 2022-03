Grammozis meldet sich - Duo als "Übergangslösung" raus?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Dimitrios Grammozis wurde vom FC Schalke 04 beurlaubt

Die überraschende 3:4-Pleite gegen Hansa Rostock wurde Dimitrios Grammozis zum Verhängnis. Keine 24 Stunden nach der Niederlage zog der FC Schalke 04 die Reißleine und beurlaubte seinen Trainer. Der wandte sich einen Tag nach seinem Rauswurf an Fans und Umfeld des Vereins. Außerdem sicherte durch, dass angeblich bereits zwei Fußballlehrer als Grammozis-Nachfolger aus dem Rennen sind.

Am Montag meldete sich der geschasste Trainer via Instagram. "Liebe Schalker! Meine Zeit auf Schalke endet nun. Hiermit möchte ich mich herzlich bei euch für die Unterstützung der letzten zwölf Monate bedanken", schrieb Grammozis.

"Ich wünsche euch und dem Verein maximalen Erfolg und alles Gute für die Zukunft! Glück auf! Euer Dimi", schloss der Deutsch-Grieche.

Noch ist unklar, wer beim FC Schalke 04 auf Grammozis folgt. Eine Entscheidung soll allerdings wohl schon bald verkündet werden. "Sky" vermutet, dass man am Dienstag die Katze aus dem Sack lässt, die "WAZ" erwartet bereits am Montag Klarheit.

Gerücht: Duo als Grammozis-Nachfolger raus

Nach Informationen von "Sport Bild" sind jedoch zwei gehandelte Kandidaten aus dem Rennen: Daniel Farke und Friedhelm Funkel. Sie sollen nicht Grammozis-Nachfolger werden.

"Bild" hatte zuvor Routinier Funkel neben Uwe Neuhaus gehandelt, die "WAZ" brachte unter anderem besagten Farke sowie Markus Gisdol und Hannes Wolf ins Gespräch.

Grammozis traute man indes auf Schalke nicht mehr zu, die angestrebte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga zu realisieren. Aktuell rangieren die Knappen mit 41 Punkten auf dem sechsten Platz der Zweitliga-Tabelle. Der Rückstand auf Platz zwei und drei beträgt bei neun ausstehenden Partien sechs Zähler.

FC Schalke 04 soll "Übergangslösung" suchen

Nun soll auf Schalke ein "Feuerwehrmann" gesucht werden, mit dem der Aufstieg gelingt. Eine längerfristige Lösung kommt laut Insider Max Wessing hingegen eher nicht infrage.

"Ich gehe stark davon aus, dass man auf eine Übergangslösung setzen wird", erklärte der Reporter im "Bild"-Podcast "Stammplatz".

"Eine Lösung mitten in der Saison zu finden, ist einfach schwierig. Der Trainermarkt ist aktuell ziemlich leer gefegt. Wenn man jetzt langfristig einen Trainer holt und der den Aufstieg verpasst, geht der wie schon Grammozis nach dem Abstieg mit einer großen Hypothek in die neue Saison. Dann hätte man von Anfang an wieder Diskussionen", begründet Wessing.