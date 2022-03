Schalke präsentiert Grammozis-Nachfolger

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

In Mike Büskens (re.) hat FC Schalke 04 einen neuen Cheftrainer gefunden

Nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis am Wochenende hat der FC Schalke 04 bereits einen Tag später einen Nachfolger präsentiert. Der bisherige Co-Trainer Mike Büskens übernimmt die Geschicke bei den Königsblauen, wie der Klub am Montagabend mitteilte.

Nun ist es klar: Der FC Schalke 04 geht mit Mike Büskens an der Seitenlinie in die letzten neun Spiele. Der 53-jährige soll den Aufstieg mit den Gelsenkirchenern noch schaffen und widmet sich dieser Aufgabe bis Saisonende. Danach soll er wieder zurück ins Amt des Co-Trainers rücken.

"Wir freuen uns sehr, dass Mike Büskens unserem Vorschlag zugestimmt hat, den Klub in der aktuellen Phase zu unterstützen, indem er kurzfristig in die erste Reihe rückt. Wir sind zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Buyo die richtige Wahl für die finale Phase der Saison ist", erklärte Sportchef Rouven Schröder.

"Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen", gab sich Schröder zuversichtlich und betonte: "Buyo hat darum gebeten, nur zeitlich begrenzt als Chef-Trainer zu fungieren und zur neuen Spielzeit seinen Job als Co-Trainer wieder aufzunehmen. Das entsprach auch unseren Vorstellungen."

Büskens: Alle haben mir zum Cheftrainer-Job bei Schalke 04 geraten

Büskens selbst freut sich auf die Aufgabe. "Als Rouven am Sonntagmittag mit dem Wunsch des Klubs auf mich zukam, habe ich zunächst das Gespräch mit meiner Familie und mit Huub Stevens gesucht. Alle haben mir dazu geraten, die Aufgabe bis zum Saisonende zu übernehmen", verriet der Übergangstrainer.

"Für uns geht es nun darum, gemeinsam das Maximale aus den verbleibenden neun Spielen herauszuholen. Gelingen kann uns das nur als eingeschworene Gemeinschaft, wenn wir zusammen alles geben und das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf den Platz bringen – fußballerisch wie charakterlich. Im Team werden wir diese Aufgabe mit voller Kraft angehen", versprach Büskens, der derzeit aufgrund einer Corona-Infektion in Isolation lebt. Bis auf Weiteres leitet deshalb Matthias Kreutzer die Einheiten, wie Schalke mitteilte.

Grammozis bei Schalke 04 seit Sonntag Geschichte

S04 verlor am vergangenen Samstag trotz dreier Tore von Simon Terodde sein Heimspiel mit 3:4 gegen Hansa Rostock und steht derzeit mit 41 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Nach der Partie gegen die Norddeutschen hatte der Vorstand Grammozis und sein Trainer-Team freigestellt.

"Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Sonntag.

Der Revierklub hat bereits sechs Zähler Abstand auf Relegationsrang drei sowie Platz zwei. Spitzenreiter Werder Bremen führt das Unterhaus derzeit mit 48 Punkten an.

Schalke gastiert mit dem neuen Coach Büskens am Sonntag (13:30 Uhr) beim FC Ingolstadt, sofern dieser sich bis dahin aus seiner Corona-Isolation freitesten kann.