Lewandowski trennt sich von Sponsor

Bartosz Krupa

Robert Lewandowski spielt seit 2014 für den FC Bayern

Robert Lewandowski vom FC Bayern hat sich von einem Sponsor getrennt, der laut Berichten den Angriffskrieg von Russland-Autokrat Vladimir Putin in der Ukraine unterstützt.

Fußballerisch ist er über jeden Zweifel erhaben und auch moralisch scheint Robert Lewandowski das Herz am rechten Fleck zu haben. Der Stürmer des FC Bayern hat laut übereinstimmenden polnischen Medienberichten das Sponsoring durch Huawei gekündigt, weil der chinesische Konzern offenbar das russische Militär technologisch unterstützt und angeblich auch russischen Hackern Hilfe angeboten hat, um die Ukraine besser attackieren zu können.

Lewandowski war bereits seit 2015 Botschafter für die Firma Huawei, die in Deutschland unter anderem für ihre Smartphones bekannt geworden ist. Der Konzern bestätigte das Ende der Partnerschaft mit Lewandowski gegenüber "AFP".

Finanziell ist der Angreifer des FC Bayern zwar auf Rosen gebettet, verdient bei den Münchnern dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro im Jahr. Dennoch dürfte ihn der finanzielle Ausfall schmerzen, der durch die Beendigung der Zusammenarbeit mit Huawei entsteht. Demnach verzichtet der polnische Nationalspieler auf rund fünf Millionen Euro im Jahr.

Ukraine-Krieg: Lewandowski mit klarer Botschaft

Lewandowski hatte die Invasion Russlands bereits vor einigen Tagen scharf kritisiert und mit einer Kapitänsbinde in Ukraine-Farben ein Zeichen gesetzt. "Das war gerade passiert ist für uns alle nicht zu akzeptieren. Niemand hat gedacht, dass so etwas passieren kann. Das tut weh. Ich hoffe die ganze Welt unterstützt die Ukraine. Ich habe großen Respekt vor den Menschen in der Ukraine und stehen hinter ihnen", erklärte der Bayern-Star.

Sportlich geht es für Lewandowski mit dem FC Bayern am Dienstagabend (21:00) gegen RB Salzburg weiter. Nach dem 1:1 im Hinspiel, das laut Thomas Müller "kein Traumergebnis" sei, sind die Münchner gewarnt.

Nur ein einziges Mal scheiterten die Bayern in den vergangenen zehn Jahren bereits im Achtelfinale - 2019 gegen den späteren Sieger FC Liverpool ebenfalls nach einem Remis auf fremdem Platz (0:0/1:3). Die Fallhöhe ist enorm, ein Aus gegen einen Klub aus der im Fußball oft belächelten Skination wäre ein peinliches Novum.

"Ich bin kein Schwarzmaler und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Um dies zu verhindern, müsse allerdings auch das Offensivspiel "modifiziert" werden, wie Müller forderte: Lewandowski, gab Nagelsmann zu, bekommt zu wenig Bälle.